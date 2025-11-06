Ostatní sporty

"Je skvělé se znovu usmát.“ Olympijský šampion prodělal úspěšnou operaci mozku

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Olympijský šampion v rychlobruslení Michel Mulder má za sebou úspěšnou operaci nádoru na mozku. Devětatřicetiletý nizozemský reprezentant o tom informoval na Instagramu.
Michel Mulder se zlatem a bronzem z olympiády v Soči
Michel Mulder se zlatem a bronzem z olympiády v Soči | Foto: REMKO DE WAALl / EPA / Profimedia

"Operace byla úspěšná, ale probuzení z narkózy, kdy nevíte, jak to dopadlo, byl jeden z nejhorších pocitů, co můžete zažít," napsal Mulder, který na hrách v Soči v roce 2014 ovládl závod na 500 metrů a na kilometru přidal bronz.

Nádor u Muldera lékaři objevili před dvěma lety. Operaci však tehdy odložili, protože dvojnásobný mistr světa ve sprintu byl bez příznaků. Minulý týden v pátek už však rychlobruslař zákrok podstoupil.

Protože nádor byl blízko obličejového nervu, hrozilo Mulderovi mimo jiné ochrnutí obličeje. "Cit v obličeji je bez problémů. Je skvělé se jen tak usmát, zavřít oči, zvednout obočí nebo vycenit zuby," uvedl Mulder.

Michel Mulder pozdravil fanoušky na sociálních sítích.
Michel Mulder pozdravil fanoušky na sociálních sítích. | Foto: Michel Mulder via Instagram
 
Mohlo by vás zajímat

"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

Mezi nejvíc sexy sportovce patří Alcaraz i snoubenec Swiftové. Překvapil ale vítěz

Mezi nejvíc sexy sportovce patří Alcaraz i snoubenec Swiftové. Překvapil ale vítěz

Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Drsné následky. Po Dettwilerovi postihla srdeční zástava i druhého účastníka nehody

Drsné následky. Po Dettwilerovi postihla srdeční zástava i druhého účastníka nehody
Ostatní sporty sport olympijské hry Obsah rychlobruslení Zimní sporty

Právě se děje

před 14 minutami
Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině
Tenis

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 20 minutami
Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví
Zahraničí

Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Na mnoha místech přitom nakreslil hákové kříže. Policie o tom informovala v tiskové zprávě.
před 22 minutami
Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji
Magazín

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

To, jak atraktivně voníte, nezačíná v koupelně, ale v kuchyni. Některé potraviny dokážou vaši přirozenou vůni udělat přitažlivější. Třeba i česnek.
před 23 minutami
Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí
Zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničí čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout.
Aktualizováno před 49 minutami
Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi
Zahraničí

ŽIVĚ
Izrael potvrdil, že pozůstatky, které nově obdržel od Hamásu, patří vojákovi

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Neuvěřitelný hyenismus. Hrob zakladatele slavné stáje F1 znesvětili barvou a autíčky
Motorismus

Neuvěřitelný hyenismus. Hrob zakladatele slavné stáje F1 znesvětili barvou a autíčky

Na hřbitově Waikumete v Aucklandu neznámý vandal poničil hrob závodní legendy Bruce McLarena – zakladatele stejnojmenné stáje formule 1.
Aktualizováno před 1 hodinou
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina
Zahraničí

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy