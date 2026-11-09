„Je šílený. Nezná nepsaná pravidla.“ Slavný Francouz překvapil nečekaným krokem

Pětinásobný olympijský vítěz v judu Teddy Riner se chce stát francouzským prezidentem. Na sociálních sítích oznámil, že bude kandidovat ve volbách na jaře příštího roku.
Vybírat se bude nástupce současné hlavy státu Emmanuela Macrona, který už kandidovat nemůže.
„Jmenuji se Teddy Riner a dnes, zatímco se vám dívám přímo do očí, oznamuji svou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2027,“ oznámil sedmatřicetiletý sportovec pocházející z Guadeloupeu.
Riner je francouzskou sportovní ikonou a jednou z největších osobností v historii juda. Na OH v Londýně 2012, Riu de Janeiro 2016 i Paříži 2024 ovládl kategorii nad 100 kilogramů, k tomu má z let 2021 a 2024 dvě zlaté olympijské medaile s francouzským týmem. V Pekingu 2008 a Tokiu 2021 skončil na OH bronzový. Mezi jednotlivci získal jedenáct světových titulů.
Zůstává aktivním sportovcem a nevzdal se myšlenky na účast na hrách 2028 v Los Angeles, ale chce své zkušenosti využít i pro vrcholnou politickou funkci. „Boj byl vždy součástí toho, kým jsem. Vím, co znamená bojovat, padat a pokaždé se znovu zvednout,“ poznamenal.
Uvědomuje si, že svou kandidaturou mnohé zaskočí. „Vím, co si o mně budou lidé říkat: ‚Je šílený. Nepatří k establishmentu. Nezná nepsaná pravidla. Nikdy nebyl zapojený do politiky.‘,“ řekl.
Připomněl nespokojenost francouzské veřejnosti se současnou situací v zemi, která se projevuje opakovanými mohutnými protesty proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Ty jsou někdy provázené násilím a rabováním. „Nebudu ten, který sleduje, jak země hoří, zatímco si vymýšlejí omluvy. Nestrávil jsem svůj život za řečnickým pultíkem,“ zdůraznil.
Chce do prezidentské kandidatury dát všechno a poznamenal, že by se pro ni nerozhodl, pokud by necítil šanci uspět. Politicky se nehlásí k pravici ani k levici.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“
Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.