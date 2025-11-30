Ostatní sporty

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

před 1 hodinou
Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem. Na první adventní neděli to oznámil na sociálních sítích.
Jiří Procházka
Jiří Procházka | Foto: Archiv Jiřího Procházky

Třiatřicetiletý šampion v polotěžké váze by se v roce 2026 rád prodral znovu na trůn UFC. Vedle potenciálního titulového zápasu ho ale čeká příjemná starost.

"Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme 3. Děkuji, za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to," napsal na Instagramu Procházka.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku má za sebou osm zápasů v UFC a šestkrát vyhrál. Již osmkrát ho organizace odměnila za zápas nebo výkon večera, potvrzující atraktivitu jeho vystoupení.

I proto Procházka doufá, že se v příštím roce znovu dočká zápasu o pás šampiona polotěžké váhy UFC. 

 
