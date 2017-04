Je Bolt čistý? Olympijský výbor prý tajil pozitivní testy jamajských sprinterů z OH 2008

před 2 hodinami

ARD se o případu dozvěděla loni na podzim od svého zdroje v Mezinárodním olympijském výboru.

Berlín - Mezinárodní olympijský výbor podle německé televizní stanice ARD zatajil a dále nevyšetřoval pozitivní dopingové testy několika jamajských sprinterů na clenbuterol. Na zakázanou látku v těle nejmenovaných sportovců se přišlo při novém testování vzorků z olympijských her v Pekingu 2008, kde jamajští atleti v čele s Usainem Boltem získali deset medailí včetně pěti zlatých.

"MOV velmi pečlivě zvažoval, jak má v takových případech postupovat," uvedli představitelé olympijského výboru. Proto také do případu zapojili Světovou antidopingovou agenturu (WADA). Ta podle MOV neodhalila "žádný vzorec zneužití clenbuterolu", proto byly případy odloženy.

U všech analýz bylo zjištěno množství zakázané látky pod 1 nanogram na mililitr moči, což je hranice, kdy mohlo jít o kontaminaci masa clenbuterolem, jenž se v Číně využívá při krmení telat.

Generální ředitel WADA Olivier Niggli ARD řekl, že když se dají hodnoty clenbuterolu odůvodnit kontaminací potravy, tak agentura akceptuje, když se podobné případy dále neřeší. "Ale samozřejmě to není pěkné. Když člověk dopuje, když podvádí, je to dokonalá výmluva, když je přistižen. Ale tak to prostě je," řekl Niggli.

Podle německé televize nicméně není pravděpodobné, že by se vzhledem k přísné kontrole jídla stali sportovci během OH 2008 obětí čínských praktik při krmení zvířat. Jediný oficiální dopingový případ na clenbuterol se týkal polského kajakáře Adama Seroczyňského, jenž následně dostal dvouletý distanc.

