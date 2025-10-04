Ostatní sporty

Propadl se na samé dno. Američanovi hrozí za konopné "gumídky“ až trest smrti

před 3 hodinami
Američan Jarred Shaw říká, že konopné bonbony bere jako lék na Crohnovu chorobu. V Indonésii mu za dovoz hrozí doživotí, v krajním případě trest smrti. Na případ upozornil britský list The Guardian.
Jarred Shaw
Jarred Shaw | Foto: ČTK / AP / Eli Lucero

Zkušený basketbalista měl pocit, že si jde jen převzít balíček s lékem proti bolesti břicha.

V lobby jakartského domu ho ale místo úlevy čekalo deset policistů v civilu. Uvnitř bylo 132 konopných "gumiček", za které teď 35letému Američanovi hrozí ve velmi konzervativní muslimské Indonésii extrémní trest.

"Konopí používám k léčbě," říká z vazby bývalý hráč celku Prawiry Bandung. "Mám Crohnovu chorobu. Nic jiného mi na křeče a nespavost nezabírá."

Shaw v indonéské lize nastřílel přes tisíc bodů a v roce 2023 slavil titul. Letos v květnu však skončil v poutech, z ligy dostal doživotní zákaz a klub s ním rozvázal smlouvu.

Policie tvrdí, že chtěl část zásilky sdílet s parťáky. On to odmítá: "Udělal jsem hloupost, že jsem si je nechal poslat. Ale nebyl to byznys. Byly pro mě."

Na tiskové konferenci ho předvedli v oranžovém tričku zády k publiku. Na stole ležela krabice s bonbony - 869 gramů, úřady spočítaly hodnotu na 400 dolarů.

"Obvinili mě skoro z kila," kroutí hlavou. "Většina té váhy jsou ale samotné bonbony, ne konopí."

V zemi s jedněmi z nejtvrdších drogových zákonů to ale není rozhodující detail. "To, co oni považují za drogu, já beru jako lék. Jsou to prostě rozdílné světy."

První týdny po zadržení popisuje jako propad na dno. "Cítil jsem se sám a bezmocný. Nechtěl jsem se ráno probouzet," přiznává.

Do formy se snaží vracet modlitbou a cvičením v malé vězeňské tělocvičně, i když sdílí stísněnou celu s více než deseti muži. "Je mi pětatřicet, ale pořád se cítím mladý. Chtěl bych ještě hrát."

Jeho případ připomíná příběh krajanky Brittney Grinerové, která strávila deset měsíců v ruském vězení kvůli nálezu konopných náplní do vaporizéru.

Shaw mezitím shání peníze na právníky a čeká na první soudní jednání. "Dělají ze mě dealera. Jsem jen pacient," říká. "Chci se vrátit k mámě domů. A normálně žít."

Nejde přitom o první Shawův konflikt se zákonem. Už v roce 2014 byl v USA odsouzen k deseti dnům vězení poté, co se u soudu v Loganu v Utahu přiznal k držení a užívání kontrolované látky. Tedy substance, která spadá do seznamu kontrolovaných (ilegálních či přísně regulovaných) drog.

