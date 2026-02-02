Japonský smečař napálil pořadatelku. Jeho úchvatná omluva dojala celý sportovní svět

Respekt a vzájemné úklony jsou neodmyslitelnou součástí japonské kultury. Volejbalista Juji Nišida však zašel ještě mnohem dál: poté, co svým podáním nechtěně trefil členku pořadatelského týmu, přišel, respektive přijel s omluvou, která nyní dojímá sportovní svět.
Gesto kapitána týmu Ósaka Bulteon se okamžitě stalo virálním na sociálních sítích.
Urostlý, 187 centimetrů vysoký smečař v rámci zápasu All-Star japonské SV ligy omylem trefil jednu z pořadatelek, která byla u kurtu během soutěže ve dovednostech.
Když ženu zasáhl, okamžitě se pustil do akce. Rozběhl se přes kurt a poslední metry dojel po břiše. Následně přešel do kleku a pokračoval v úklonách, které žena opětovala. Podle záběrů brala situaci s nadhledem, z legrace předstírala zranění a smála se, když se Nišida vracel na kurt.
Video s nevídanou omluvou 26letého volejbalisty nasbíralo na síti X přes 8,5 milionu zhlédnutí za méně než 24 hodin.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.
Prezident chce zase kandidovat, SMS zneužil, říká Zahradil. Strana Turkovi něco dluží
Zveřejnění SMS zpráv mezi předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem podle Jana Zahradila nepředstavuje žádné vydírání, ale tvrdé politické vyjednávání, jaké je v zákulisí běžné. „Když se podíváte, jak je vydírání kodifikováno v zákonech, tak je jasné, že z právnického hlediska to žádné vydírání nebylo,“ uvedl Zahradil v podcastu Spotlight.
Provod jen tak nepadá, zlobil se Trpišovský na rozhodčí. Vyloučení prý Oscara zdrtilo
Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský navzdory dlouhému oslabení považuje remízu 1:1 v Pardubicích na úvod ligového jara za jednoznačnou ztrátu a komplikaci.
NHL baví nevídaná bitka gólmanů. Pastrňák a spol. po ní zahodili vyhraný zápas
Český hokejový útočník David Pastrňák v zápase NHL Stadium Series pod širým nebem jednou asistoval, prohru Bostonu 5:6 s Tampou Bay ale neodvrátil. Boston padl i přes to, že ještě v polovině zápasu vedl 5:1.
Grammy za album roku dostal Bad Bunny, cenu za nejlepší píseň Billie Eilish
Grammy v hlavní kategorii album roku získal na nedělním slavnostním vyhlašování amerických hudebních cen v Los Angeles portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí Tirar Más Fotos. Podle agentury AP je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělskojazyčné album.