Sport

Japonský smečař napálil pořadatelku. Jeho úchvatná omluva dojala celý sportovní svět

Sport

Respekt a vzájemné úklony jsou neodmyslitelnou součástí japonské kultury. Volejbalista Juji Nišida však zašel ještě mnohem dál: poté, co svým podáním nechtěně trefil členku pořadatelského týmu, přišel, respektive přijel s omluvou, která nyní dojímá sportovní svět.

Volejbal - ilustrační foto
Volejbal - ilustrační fotoFoto: Reuters
Gesto kapitána týmu Ósaka Bulteon se okamžitě stalo virálním na sociálních sítích.

Urostlý, 187 centimetrů vysoký smečař v rámci zápasu All-Star japonské SV ligy omylem trefil jednu z pořadatelek, která byla u kurtu během soutěže ve dovednostech.

Když ženu zasáhl, okamžitě se pustil do akce. Rozběhl se přes kurt a poslední metry dojel po břiše. Následně přešel do kleku a pokračoval v úklonách, které žena opětovala. Podle záběrů brala situaci s nadhledem, z legrace předstírala zranění a smála se, když se Nišida vracel na kurt.

Video s nevídanou omluvou 26letého volejbalisty nasbíralo na síti X přes 8,5 milionu zhlédnutí za méně než 24 hodin.

