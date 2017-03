Janek Ledecký byl na svoji úspěšnou dceru znovu hrdý

před 1 hodinou

Po prohraném finále a zisku stříbra spěchali rodiče Ester Ledeckou obejmout, otec Janek ji políbil. "To nebyl rituál, to mě tak napadlo, když jsem ji tam viděl," řekl.

Sierra Nevada - Ve žlutých bundách na zádech s logem STR, znamenajícím jméno jejich dcery Ester, házeli Zuzana a Janek Ledečtí sněhové koule po čerstvé stříbrné medailistce z mistrovství světa. Předtím si dali pod svahem ve španělské Sierra Nevadě na oslavu pusu.

"Já jsem strašně hrdej, jako vždycky. A to mě nepřejde," řekl zpěvák, kytarista a skladatel Ledecký, jehož dcera ve Španělsku při obhajobě titulu v paralelním slalomu obsadila druhé místo.

Do Sierra Nevady přijeli rodiče české hvězdy autem. Maminka nelétá, a tak během dvou dnů zvládli přes 2500 kilometrů, aby mohli být dceři na šampionátu oporou.

Její jízdy sledovali v klidu. Když vyhrála semifinále a měla jistou medaili, zatleskali. Po prohraném finále a zisku stříbra spěchali dceru obejmout. Ledecký ji políbil. "To nebyl rituál, to mě tak napadlo, když jsem ji tam viděl," řekl.

Při jízdách dcery v brankách nervozitu nepociťoval. "Po těch letech, co s Ester jezdím, tak vím, že odevzdá, co má odtrénováno. A natrénováno má fantasticky," řekl Ledecký. Jen se vždy trochu bojí, aby nepřišla chyba. "Nějaký pech. V tomhle vyřazovacím závodu stačí jedna chyba a i ti nejlepší jsou z toho venku," podotkl.

Při všech jízdách stáli Ledečtí v cílovém prostoru, kam vždy sjeli na lyžích od startu. Maminka dávala Ledecké napít a před finále ji povzbuzovala. "Vždyť mě znáte. Za mě mluví děti," odmítla ale paní Ledecká po zisku medaile rozhovor.

Když přebírala Ledecká medaili, házela maminka a poté i otec směrem ke stupňům vítězů sněhové koule. "To je na snowboardingu zvykem," řekl Ledecký.

Další medaili může Ledecká přidat ve čtvrtečním paralelním obřím slalomu. "Obřák je Esterčina zamilovaná disciplína, co si budeme povídat. Tak se hrozně těším, že si to užije a že se jí bude dobře jezdit," řekl Ledecký. Nahlas ale nevyřkl nabízející se "a že vyhraje". "Že bude dobře jezdit, takhle my to říkáme. Zasloužila by si to," řekl Ledecký.

