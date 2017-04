Micka dře s olympijskými medailisty. V bazénu to ale zatím vidět není

před 1 hodinou

Dvaadvacetiletý plavec Jan Micka je držitelem českých rekordů na tratích 800 a 1500 metrů volný způsob. Má za sebou i starty na olympijských hrách v letech 2012 a 2016. Od ledna letošního roku se připravuje v plaveckém kempu poblíž Říma, v němž trénují i dva italští olympijští medailisté. "Věřím, že ze získaných zkušeností budu po návratu Prahy těžit i na mezinárodní scéně,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz při své krátké velikonoční dovolené na domácí půdě.

Jak velká je vaše skupina?

Šest mužů a dvě ženy, jinými slovy sedm Italů a já. Odborníci tvrdí, že je to nejlepší vytrvalostní skupina na světě.

Takže se domlouváte italsky?

Rád bych, ale hlavně v prvních týdnech to bylo pro mě hodně zlé. Snažím se však svědomitě učit, důležitým pokynům trenéra už rozumím a pomáhám si angličtinou, kterou však závodníci moc neovládají.

Jak jste spokojen s ubytováním?

Není špatné, bydlím poblíž Říma ve sportovním centru pro plavce. K bazénu to je kolem dvaceti minut do Armádního sportovního centra, které připomíná naší Duklu.

Jaký je rozdíl v přípravě v porovnání s Prahou?

Dost velký. Zvláště první dva týdny byly pro mě velice náročné. Na tvrdé tréninky je potřeba si zvyknout a vytrvat. Na programu je řada různých cvičení, hodně času trávím v posilovně a musím se věnovat řadě věcí, na které nejsem zvyklý. Jen namátkou mezi ně patří trénink obrátek, které provádějí sprinteři.

Máte za sebou už nějaké závody?

Mám, ale zatím ke spokojenosti s dosaženými časy mám daleko. Zatím se jen utěšuji názory, že po třech měsících plných změn jsem nemohl čekat rekordy. Přitom hned na první závod na 1500 metrů jsem si věřil, ale už po 600 metrech jsem se trápil, ve vodě jsem si připadal jako utopený. Proto zkusím věnovat méně času posilovně.

Takže zatím převládá spíš zklamání, než spokojenost?

To bych neřekl. V každém případě sbírám velice cenné zkušenosti. V Itálii, včetně soustředění, budu do června a třeba se tam potom ještě na kratší dobu vrátím. Ve druhé polovině července se v Budapešti koná mistrovství světa, na kterém se chci představit v co nejlepší formě a potvrdit, že můj téměř půlroční pobyt v tomto italském kempu přinesl své ovoce.

Jakou roli hrají finanční náklady a kdo je hradí?

Platím 100 eur denně, což je částka za ubytování, stravu, trenéra a veškerou péči. Finančně mně pomáhá Svaz plaveckých sportů, Vysokoškolské sportovní centrum a několik sponzorů.

