James v NBA vyrovnal Jordanův rekord. Trvalo to 866 zápasů

před 49 minutami

LeBron James při výhře nad Charlotte v 866. zápase v řadě nasbíral alespoň deset bodů.

New York - Basketbalista LeBron James vyrovnal v NBA rekord Michaela Jordana v počtu zápasů za sebou s alespoň deseti nastřílenými body. Ve středu odehrál 866. takové utkání. Finalistům posledních tří ročníků z Clevelandu pomohl James 41 body, 10 doskoky a osmi asistencemi k výhře 118:105 nad Charlotte, jehož vlastníkem je právě Jordan. Víc než devět bodů nastřílel v každém utkání od června 2007.

"Jak jsem to dokázal, to neumím říct," culil se před zámořskými novináři třiatřicetiletý basketbalista. "Kdykoliv jsem spojován s takovými velikány, a v případě Michaela zřejmě s nejlepším hráčem všech dob, je to jen další důkaz toho, že musím být vděčný za to, co jsem schopen předvádět," dodal James.

Do historie se zapsal i rozehrávač Hornets Kemba Walker, protože se stal klubovým rekordmanem v počtu nastřílených bodů. Clevelandu jich dal 21, za svého působení v Charlotte od draftu v roce 2011 má sedmadvacetiletý hráč na kontě 9841 bodů a o dva překonal Della Curryho.

Klubové maximum překonal také Karl-Anthony Towns z Minnesoty, který se zaskvěl 56 body v utkání s Atlantou. Přidal i 15 doskoků a byl strůjcem důležitého vítězství v boji o play off 126:114. Protože Utah ztratil v koncovce domácí zápas (94:97) s Bostonem, poté co trojkou 0,3 sekundy před klaksonem rozhodl Jaylen Brown, posunula se Minnesota před Jazz na sedmé místo v Západní konferenci.

Philadelphia porazila 118:110 newyorské Knicks a slaví osmé vítězství za sebou. Zápas nedohrála největší hvězda Sixers Joel Embiid. Mladý pivot inkasoval v úvodu druhé čtvrtiny od spoluhráče úder ramenem do hlavy, dlouho se nesbíral, pak odešel do šatny a na palubovku už se nevrátil. Podle zpráv z klubu se nepotvrdilo podezření na otřes mozku.

Výsledky

NBA:

Charlotte - Cleveland 105:118, LA Lakers - Dallas 103:93, Memphis - Portland 108:103, Minnesota - Atlanta 126:114, Orlando - Brooklyn 104:111, Philadelphia - New York 118:101, Phoenix - LA Clippers 99:111, Utah - Boston 94:97.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 75 55 20 73,3 2. x-Boston 75 52 23 69,3 3. x-Philadelphia 74 44 30 59,5 4. New York 76 27 49 35,5 5. Brooklyn 75 24 51 32,0

Centrální divize:

1. x-Cleveland 75 45 30 60,0 2. x-Indiana 75 44 31 58,7 3. Milwaukee 74 39 35 52,7 4. Detroit 74 34 40 45,9 5. Chicago 74 24 50 32,4

Jihovýchodní divize:

1. Washington 74 41 33 55,4 2. Miami 75 40 35 53,3 3. Charlotte 76 34 42 44,7 4. Orlando 74 22 52 29,7 5. Atlanta 75 21 54 28,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 75 61 14 81,3 2. New Orleans 75 43 32 57,3 San Antonio 75 43 32 57,3 4. Dallas 75 23 52 30,7 5. Memphis 75 21 54 28,0

Severozápadní divize:

1. Portland 75 46 29 61,3 2. Oklahoma City 75 44 31 58,7 3. Minnesota 76 43 33 56,6 4. Utah 75 42 33 56,0 5. Denver 75 40 35 53,3

Pacifická divize:

1. y-Golden State 74 54 20 73,0 2. LA Clippers 75 41 34 54,7 3. LA Lakers 74 33 41 44,6 4. Sacramento 75 24 51 32,0 5. Phoenix 76 19 57 25,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.