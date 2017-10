James nastoupil po dvanácti letech jako rozehrávač, Cleveland dovedl v NBA k vítězství nad Chicagem

před 54 minutami

Po dvanácti letech nastoupil LeBron James do zápasu NBA oficiálně jako rozehrávač a 34 body s 13 asistencemi pomohl basketbalistům Clevelandu k výhře nad Chicagem 119:112.

New York - Trenér Clevelandu Tyron Lue poslal do čtvrtého utkání v sezoně už potřetí jinou základní sestavu, v níž tentokrát jako rozehrávač figuroval LeBron James, jinak křídelník. Úvod utkání však patřil Chicagu, které začalo šňůrou 12:2. Bulls v prvním poločase trefili 12 trojek a nastříleli 65 bodů. Až ve třetí čtvrtině se Cavaliers povedlo dostat do vedení, které už nepustili.

Aaron Gordon si vylepšil osobní rekord na 41 bodů a velkou měrou přispěl k tomu, že Orlando porazilo Brooklyn 125:121. Gordon je známý hlavně jako vynikající atlet, který baví diváky svým smečařským uměním. V úterý se blýskl i jinak - proměnil 14 z 18 střel z pole a nasbíral 41 bodů a 14 doskoků. Orlando zvítězilo potřetí ze čtyř zápasů v sezoně.

Skvělý individuální výkon DeMarcuse Cousinse naopak nestačil New Orleans. Cousins si připsal 39 bodů, 13 doskoků a tři bloky, ale Pelicans prohráli v Portlandu 93:103.

Podruhé ze čtyř utkání vyhrál Boston, který zdolal New York Knicks jasně 110:89. Jaylen Brown k výhře přispěl 23 body, Jason Tatum dal o bod méně a Kyrie Irving měl 20 bodů a sedm asistencí.

Stále bez prohry zůstávají Los Angeles Clippers po vítězství nad Utahem 102:84. Blake Griffin nasbíral 22 bodů, devět doskoků a šest asistencí, DeAndre Jordan přidal 11 bodů a 18 doskoků.

Výborný střelecký výkon celého týmu dovedl Indianu k vítězství na hřišti Minnesoty 130:107. Pacers měli úspěšnost střelby 66,7 procenta, což je nový klubový rekord. Nejlepším střelcem vítězů byl Victor Oladipo s 28 body. Stejnou bilanci měl domácí Karl-Anthony Towns.

Výsledky NBA:

Boston - New York 110:89, Cleveland - Chicago 119:112, LA Clippers - Utah 102:84, Minnesota - Indiana 107:130, Orlando - Brooklyn 125:121, Portland - New Orleans 103:93.