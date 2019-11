Výhrůžky a házení cihel jako vzor? MMA není sport, ale show, říká běžec Holuša

Atlet Jakub Holuša v pondělí na sociálních sítích kritizoval MMA zápasy a násilí, které propagují. Takřka okamžitě ho pak zahltila hromada reakcí, ať už v souhlasném, či opačném duchu. A ozval se také přední český zápasník Patrik Kincl, který pozval halového mistra Evropy a vicemistra světa Holušu na trénink.

"Je pro naši generaci dobře, že většina společnosti šílí touhle akcí a kouká se, jak se kdo umí nejlíp mlátit? A co naše děti? Je dobře, že chtějí chodit do posilovny a učit se prát, umět člověka vypnout?" zamýšlel se Holuša ve svém příspěvku po zápase Karlose Vémoly a Attily Végha.

Obrovskou pozornost věnovanou sobotnímu večeru v O2 areně a Zápasu století, jak byla jen krátce přes dvě minuty trvající bitva titulována, dával atlet do souvislosti s násilím mezi dětmi a dospívajícími. "Asi to byla akce roku, ale nenazval bych to sportem," napsal dále Holuša.

Někteří lidé mu vyjádřili podporu, souhlasili s tím, že šílenství kolem MMA je přehnané a chování zápasníků si zdaleka nezadá se sportovní etikou. Jiní trojnásobného olympionika kritizovali za příliš povrchní a jednostranný názor. Ozval se i přední český zápasník Patrik Kincl.

"Kubo, nepřijde mi, že by ti na dětech nějak záleželo, spíš si je bereš jako štít. Možná se pletu, ale tvůj instagramový účet, kde na ně můžeš přímo působit a oslovovat je, k nim nijak nepromlouvá," reagoval Kincl. "MMA nedělá z dětí vraždící stroje. Učí je respektu a disciplíně," pokračoval.

Závěrem pozval Holušu na trénink, při kterém by běžci ukázal, o čem MMA doopravdy je. "Nebuď blbec a nejdřív něco poznej, než to začneš kritizovat," přidal Kincl. Holuša teď svůj názor ještě jednou vysvětluje.

Čekal jste, že váš příspěvek a kritika směrem k MMA rozpoutají tak velkou reakci?

Upřímně, tak velkou jsem ji nečekal. Asi to svědčí o tom, že jsem se malinko trefil a že to téma je zajímavé. Myslím si, že je jedině dobře, pokud se o tom bude mluvit.

Mrzí vás, že má tato show, jak jste MMA nazval, tolik pozornosti a fanoušků, třeba na úkor atletiky a dalších tradičních sportů?

Mrzí mě to, ale my sami v atletice musíme dělat všechno pro to, abychom se ze současného stavu vykopali a udělali atletiku dostatečně zajímavou. Aby lidé neodcházeli k dalším sportům.

Co jste říkal na reakci Patrika Kincla? Kromě toho, že jste přijal jeho nabídku a chcete se někdy zúčastnit tréninku MMA.

Nejsem člověk, který by nevěděl, o čem mluví, nebo který by neuznával ostatní lidi a sportovce. Jasně jsem řekl, že můj příspěvek nebyl mířený na profíky, kteří opravdu makají. Šlo mi spíš o celou společnost a komunitu, která se pohybuje okolo MMA. Lidé reagovali, jako bych útočil na profi bojovníky, ale mně šlo o tu skupinu okolo. Zkrátka podle mě si jiní lidé půjdou zaběhat kolem řeky a jiní se jdou podívat na MMA do O2 areny.

Jak jste tedy reagoval?

Vážím si toho, že mi Patrik napsal, a rád se půjdu na trénink podívat. Už hledáme nějaký termín. Mě teď čeká olympijský rok, takže jít si zatrénovat MMA by byl nesmysl. (úsměv) Sám se potřebuju stoprocentně doléčit a začít přípravu. Po olympiádě, když bude volno, rád přijdu, něco vymyslíme, a když si oba navzájem něco předáme, bude to ku prospěchu obou.

Chtěl jste ukázat, že se výzvě stavíte čelem?

Samozřejmě. Atleti nejsou jen ubrečení sportovci, kteří si stěžují, že nemají podmínky. Umíme se poprat, proto se k tomu stavím čelem.

Souhlasíte s tím, že PR a reklama MMA jsou velmi účinné?

Celkově to má MMA otevřenější a jednodušší. V atletice se musíme řídit striktními pravidly světové, evropské a naší české atletiky. Nemůžeme si polepit triko a jít závodit. Takhle by nás na stadion nepustili, kdežto do oktagonu ano. A co se týče toho, co mi Patrik psal o Instagramu, přiznám se, že nejsem typ, který by tam chtěl dennodenně ukazovat své soukromí. Občas příspěvek dám, ale není to úplně můj šálek kávy. Mám v tom asi mezery, nicméně si myslím, že to třeba dětem a fanouškům vracím jinak. Nedávno jsme dělali v Karlových Varech besedy pro děti, dělali jsme to zadarmo, jeli jsme tam vlastním autem. Na druhou stranu chápu, že pro bojovníky MMA jsou sociální sítě velmi důležité.

Nenarážel jste také na to, jakým způsobem MMA prodává zápasy? Jak se k sobě navzájem chovají bojovníci před zápasem, ať už vezmeme Karlose Vémolu nebo třeba elitního Conora McGregora?

Ano, chtěl jsem na to poukázat. Teď jsem na sociálních sítích terčem různých útoků nebo zpráv a asi jím nadále budu, ale je pro naše děti super, když vidí, jak Conor McGregor hází cihly na autobus svého soupeře? Nebo ty trash-talky (vzájemná slovní konfrontace před zápasem, pozn. red.), kde je třeba každé druhé nebo třetí slovo vypípat. Pak se lidé perou v obecenstvu, tým od Rusa (Chabiba Nurmagomedova) zaútočí na McGregorovy lidi. To je naprosto neskutečné. A opravdu to sleduje mládež. Abychom se chápali, o to hlavně mi při té kritice šlo.

Atletika si takto pozornost získávat nemůže, viďte?

Přesně tak. Atletika tomu těžko čelí nebo konkuruje. Fanoušky MMA a tu komunitu kolem bojovníků tohle baví, ale to je, jako kdyby se atletika snažila prezentovat naše průšvihy. Asi každý sportovec se někdy napije alkoholu, ale neventiluje to na veřejnost. To ke sportu přece nepatří. Kdežto MMA se to nebojí prezentovat. Zrovna i Conor má svou značku whisky nebo spolupracuje s irskou whisky a všude ji prezentuje. To si přece můžou dovolit například rockové kapely, ale ne sportovci.

Souboj Vémoly a Végha byl titulován jako "Zápas století" a skončil knokautem v prvním kole. Co na to říkáte?

Tak to je věc, kterou asi nikdo neovlivní. Promotér by si asi přál zápas na tři kola, ale ten večer v oktagonu je tak nevyzpytatelný, že nikdo neví, co se stane. Mohlo to být tak, že bude Végh Karlose mydlit dvě kola a v posledním ho Karlos umlátí. Ale všechno je jinak. Ještě se vrátím k těm trash-talkům. Je mi jasné, že se navzájem hecují, ale už je podle mě za hranou, aby si vyhrožovali.

Říkal jste, že jste se byl podívat na zápas zpěváků Marpa a Rytmuse. Jaký pocit jste jako divák měl z večera u oktagonu?

Měl jsem pocit, že je to obrovská show. Proto jsem to slovo teď použil. V publiku se sejdou celebrity, politici, sportovci. Je to dělané pro to, aby se lidé pobavili, což ostatní sporty takhle udělat neumí. Třeba na judu nemůžete udělat takový večer se vším okolo.

Když jste zmínil judo… Kincl se proti vám ohradil, že MMA naučí děti disciplíně a respektu. Podobně se mluví o judu nebo dalších bojových sportech, ale tam se tyto hodnoty skutečně dodržují a neupřednostní se před nimi show. Tak to myslíte?

Ano, přesně. Judo, taekwondo nebo karate, respekt je tam jasně vidět. Můžeme si to ukázat na příkladu Lukáše Krpálka, kterého já znám. Teď jsem měl plno útočných zpráv ve stylu, co by na můj názor řekl Lukáš Krpálek. Ale lidé, kteří mi tohle píší, asi vůbec neví, o čem mluví. Srovnávat judo a MMA je bezpředmětné.

Co dělat pro to, aby atletika neztrácela děti a diváky?

Zamýšlím se nad tím, je potřeba změnit pár věcí. Možná zkusit prodávat příběhy největších hvězd, více je využít. My, kteří jsme ještě v atletice aktivní nebo jsme třeba na sklonku kariéry, bychom měli ještě více chodit za dětmi do škol. Aby měly děti snazší cestu k tomu, poznat nás osobně, a aby viděly, že jsme úplně normální lidé. A přeju si, aby si rodiče dětí uvědomili, že atletika je základ pro všechno. Dítě se tam naučí rozvíjet základní dovednosti, kontrolovat své tělo a v pozdějším věku se může ve sportu vydat, kudy chce.