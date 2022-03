Jako tanec na vodě. Rohan maká na řece i v mrazu a sněhu, vyrazil i na Réunion

Vyrostl v trojské loděnici a odmala vzhlížel ke starším závodníkům. Pro vodního slalomáře Lukáše Rohana je závodění jako tanec na vodě. Adrenalinový zážitek si užívá i uprostřed hluboké zimy, kdy se zaměřuje na silový trénink a vytrvalost.

Vodní slalom mu učaroval nejen díky rozmanitosti a kráse, ale také partě lidí kolem. "Dnes bych řekl, že neznám lepší pocit, než sedět v lodi na divoké řece a využívat její sílu," popisuje Lukáš Rohan.

Zimní období bez divoké vody si neumí představit. Když zrovna není na běžkách, usedá do lodi a vyráží vstříc mrazivému počasí.

Přestávka mezi jednotlivými sezonami je poměrně dlouhá.

"Zimní příprava začíná v listopadu a trvá až do května, kdy nám startují závody. Máme štěstí, že si přípravu můžeme zpestřit různými sporty a přizpůsobovat si ji tak, jak každému vyhovuje," říká.

"V rámci tréninku chodím lézt na stěnu nebo do skal. Přes zimu chodím na běžky, hraji florbal, tenis nebo hokej, a dělám spoustu dalších sportů, které mě baví a rozvíjejí zároveň," vypráví držitel stříbra z Mistrovství Evropy v Praze v roce 2020.

Přesto se podle Rohana i v zimě odehrává to nejpodstatnější na vodě. A vůbec nezáleží na tom, jak velký je mráz, nebo kolik sněhu přes noc napadlo. Rohan si tréninky na vodě nenechá ujít ani v nejmrazivějších dnech.

"V zimě se zaměřujeme především na vytrvalostní a silový trénink. Nejsou to moje oblíbené činnosti, ale vím, že jsou potřeba. I proto trávím přes zimu hodně času na běžkách. V ostatních měsících je nejdůležitější strávit co nejvíce hodin na divoké vodě. Proto je další trénink spíše doplňkový nebo kompenzační," říká šestadvacetiletý rodák z Mělníka.

Do Austrálie se letos nedostal

Přestože mu ledová voda nevadí, i on se v zimě jezdí připravovat do teplých krajů. Obvykle to bývala Austrálie, jenže ta byla letos v zimě vlivem covidu-19 uzavřená.

"Během pandemie musel každý řešit menší či větší nepříjemnost. Místo Austrálie jsme loni zvolili novou destinaci a podobně jako další slalomáři zamířili na ostrov Réunion," říká Rohan.

Malý ostrov v Indickém oceánu patří Francii a je tedy součástí Evropské unie. I díky tomu bylo cestování relativně jednoduché.

"Místo se nám osvědčilo, ale pokud to půjde, rád bych se příští rok znovu podíval do Austrálie," odhaluje Rohan plány.

Ani během intenzivní přípravy, ani během závodní sezóny netrénuje úplně každý den. Snaží se dodržovat jeden volný den týdně, většinou neděli. "Volný den u mě paradoxně znamená dosti sportovní den. Když mám čas, rád si zajedu s kamarády někam do přírody. Třeba ve skalách se nejlépe odreaguji a odpočinu od každodenních starostí," říká kanoista.

Troja bude hostit světovou špičku

Závodní sezona začíná v květnu, kdy jsou na programu dva závody Českého poháru. Nejprve první víkend v měsíci na Trnávce, druhý víkend v pražské Troji.

"V červnu se v Troji pojede i světový pohár, kde snad bude startovat kompletní světová špička. Bude to další šance pro domácí obecenstvo. Hlavní vrcholy sezony jsou pak dva. Mistrovství Evropy na konci května v Liptovském Mikuláši a mistrovství světa v německém Augsburgu na konci července," uzavírá Rohan.