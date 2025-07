"Jako idiot." Francouz divoce slavil na Tour triumf. Jenže vítěz už byl dávno v cíli

V cílové rovince šlapal ze všech sil, pak pustil řídítka, udeřil do vzduchu a řval nadšením. Julian Alaphilippe slavil triumf v nedělní 15. etapě Tour de France. Mělo to jedinou chybu. Dva jiní jezdci byli už dávno v cíli, o čemž ovšem neměla francouzská cyklistická hvězda ani páru.

Obětavý a skvělý výkon Alaphilippea tak dostal poněkud tragikomickou tečku.

Třiatřicetiletého závodníka totiž postihl během etapy pád, při kterém si vykloubil rameno.

"Nejprve jsem myslel, že je to konec, protože tu bolest znám," líčil Alaphilippe.

"Pak jsem si ale vzpomněl, co mi dělali v nemocnici, a sám jsem si rameno nahodil zpátky," popisoval borec týmu Tudor Pro Cycling.

A začala jeho skvělá jízda. "Šlapal jsem do toho, cítil jsem, že mám dobré nohy," pochvaloval si.

Jenže při karambolu se mu poškodilo rádiové spojení s týmem, a tak neměl přehled o dění na trati. Proto si myslel, že ve dvaadvacetičlenné skupině jede o etapový titul.

"Po pádu přestala fungovat vysílačka, takže jsem se jako idiot vydal do sprintu a snažil se etapu vyhrát. Přitom už tam byli ti kluci přede mnou," kroutil nešťastník v cíli hlavou.

Alaphilippeův spurt a oslava domnělého triumfu:

Jacky Durand, bývalý francouzský cyklista a nyní expert, nemohl věřit vlastním očím, když viděl, jak Alaphilippe v cíli oslavuje.

"Tim Wellens byl pryč čtyřicet kilometrů," zmínil Durand skutečného vítěze, který byl po dlouhém úniku v cíli minutu a 36 vteřin před Alaphilippem. Před Francouzem tam dorazil i druhý Victor Campenaerts.

"Jak může sportovní ředitel, který je za ním, tuto informaci nepředat dál? Je to profesionální chyba ne ze strany Juliana Alaphilippea, ale ze strany týmu Tudor," prohlásil Durand.

"Chtěli jsme vysílačku vyměnit, ale nepodařilo se nám to," bránil se Raphael Meyer, šéf ekipy Tudor.

A snažil se celou záležitost obrátit do pozitivna. "Jsme rádi, že po tom, co se mu stalo na začátku etapy a obávali jsme se nejhoršího, skončil třetí. Byl to neuvěřitelný, neuvěřitelný výkon," chválil Meyer.

Tým Tudor nicméně při premiéře na Tour dál čeká na první etapový triumf. Dvojnásobný mistr světa Alaphilippe jich má z dřívějška na kontě šest.

Po nedělní etapě absolvoval rentgenové vyšetření, které vyloučilo závažnější poranění, nepotvrdilo se podezření na zlomeninu žeber.

"Jsme nesmírně hrdí na tým, nesmírně hrdí na Juliana a doufáme, že pondělní den odpočinku mu poskytne dostatek klidu a pohody, aby v úterý znovu odstartoval," věřil Meyer.