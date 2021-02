Jako blesk z čistého nebe. Ve dvaačtyřiceti letech zemřel kouč lyžařské reprezentace

Jen stěží pochopitelná zpráva zasáhla české lyžování. V pouhých dvaačtyřiceti letech zemřel Vladimír Kovár, šéftrenér reprezentace juniorů v alpských disciplínách.

Smutnou zprávu oznámil na svém webu Svaz lyžařů České republiky. "Opustil nás skvělý trenér, srdcař, vynikající motivátor, ale hlavně slušný a přátelský člověk. Upřímnou soustrast přítelkyni Petře a celé jeho rodině. Vlado, děkujeme Ti za skvělou a inspirující spolupráci," uvedl předseda Úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

"Je to tragická zpráva a velká ztráta pro lyžování, ale především pro Vladovu rodinu. Rád bych tímto jeho nejbližším vyjádřil hlubokou a upřímnou soustrast," doplnil Lukáš Heřmanský, prezident Svazu lyžařů ČR.

Vladimír Kovár byl od mládežnických let až po kategorii dospělých reprezentantem Slovenska v alpských disciplínách. Aktivní kariéru závodníka ukončil v roce 2000 a takřka okamžitě se dal na trénování. Už další sezonu působil jako asistent u slovenského reprezentačního družstva mužů.

Velkou část své pozávodní kariéry spojil se slovenskou slalomářskou hvězdou Veronikou Velez Zuzulovou, v jejímž týmu působil osm let od roku 2002 do roku 2010 v pozici servismana a asistenta trenéra. V roce 2011 přešel do Polska, kde jako hlavní kouč vedl mužskou reprezentaci.

Od roku 2019 působil ve Svazu lyžařů ČR a věnoval se juniorské reprezentaci alpských lyžařů. V aktuálním ročníku vedl juniory jako šéftrenér.