Ostatní sporty

Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Radek Vičík Radek Vičík
před 52 minutami
Dnešní jubilant Jao Ming se z hvězdy NBA stal symbolem čínského basketbalu. Boom tohoto sportu ale v zemi za Čínskou zdí ovlivnila politika a cenzura.
Jao Ming na tiskové konferenci, na které v roce 2011 oznámil konec sportovní kariéry
Jao Ming na tiskové konferenci, na které v roce 2011 oznámil konec sportovní kariéry | Foto: Reuters

Dnes pětačtyřicetiletý Jao Ming se stal symbolem basketbalového boomu v Číně, ale také tváří, na kterou začala těžce doléhat politika a tlak cenzury.

Když v roce 2002 vstoupil do NBA jako jednička draftu a posílil Houston Rockets, bylo to jako přistání mimozemšťana.

Do té doby liga nezažila, aby hráč bez americké univerzitní zkušenosti, navíc z komunistické země, nastoupil s takovým očekáváním. "Byl jsem nervózní, každý můj krok sledovaly miliony očí," vzpomínal Jao Ming později.

Jeho první zápasy byly rozpačité, mnozí pochybovali, zda obstojí proti tvrdým pivotům NBA. Jenže technicky zdatný Číňan s výškou úctyhodných 229 centimetrů postupně umlčel skeptiky.

Během několika sezon se stal oporou Houstonu, pravidelným vítězem hlasování All-Star i mostem mezi dvěma světy. "Najednou NBA sledovala celá Čína. Jao Ming změnil, co pro nás znamená basketbal," říkal tehdy jeden z komentátorů šanghajské televize.

Vliv byl obrovský. V Číně rostla sledovanost zápasů NBA na stovky milionů diváků. Dresy Rockets mizely z obchodů, mládež začala více než kdy dřív napodobovat hvězdy zámořské ligy. Jao Ming se stal globální ikonou, o které psal americký tisk stejně jako čínská státní média. Basketbal v Číně zažíval zlatou éru a NBA se stala součástí každodenní kultury.

Jenže s obdivem přišly i problémy. Jao Ming byl nejen sportovcem, ale i politickým symbolem. Komunistická vláda v něm viděla ideální obraz moderní Číny: disciplinovaný, úspěšný, respektovaný ve světě.

"Na jeho ramenou ležela očekávání celého národa," připomněl kdysi komisař NBA David Stern.

Tento tlak však znamenal, že si Jao Ming nemohl dovolit otevřeně komentovat citlivá témata.

Naplno se to ukázalo v roce 2019, kdy manažer Houstonu Daryl Morey podpořil demonstranty v Hongkongu. Čína okamžitě zastavila přenosy, NBA čelila obrovskému tlaku a právě Jao Ming, už tehdy jako prezident Čínské basketbalové asociace, stál v první linii.

Jeho vyjádření byla opatrná, diplomatická, často spíš mlčel. "Každé slovo se otáčí proti vám," přiznal později.

Související

Podporujete násilí, obvinila čínská média NBA. Její zápasy zmizely v zemi z obrazovek

Policejní zákrok proti protestujícím v Hong Kongu

Pro část veřejnosti v zahraničí byl příliš loajální, pro domácí byl zárukou, že sport zůstane pod kontrolou.

Do toho se přidaly i zdravotní problémy. Série zranění kotníků a chodidel ukončila jeho hráčskou kariéru už v roce 2011, když mu bylo pouhých 30 let.

Přesto se rychle našel v nové roli. Od roku 2017 vedl čínskou basketbalovou asociaci a snažil se zlepšit domácí ligu, infrastrukturu i podmínky pro mladé talenty.

"Chtěl jsem, aby další generace měla lepší cestu než já," vysvětloval.

Ani v této funkci se nevyhnul politickým tlakům. V roce 2024 na svůj post rezignoval s tím, že jeho představy o modernizaci narážejí na limity systému.

Dnes Jao Ming symbolizuje více než jen úspěch sportovce. Je příkladem, jak se v Číně prolínají sport, politika a obchod.

Ukázal, že talent dokáže inspirovat stovky milionů lidí, ale také, že sláva je často svázána neviditelnými pouty.

Jeho jméno navždy změní podobu basketbalu v Číně - a jeho životní příběh připomíná, že cesta k vrcholu bývá lemována nejen obdivem, ale i tlakem, kompromisy a těžkými rozhodnutími.

Související

Vyvolal mánii, z hlediště mu chodily nabídky k sňatku a zahýbal i s burzou. Teď končí

Jeremy Lin v nejslavnějším období své kariéry, kdy byl miláčkem New Yorku
 
Mohlo by vás zajímat

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Těžká cesta za olympijským snem. V Anglii se mnou týdny nemluvili, líčí triatlonistka

Těžká cesta za olympijským snem. V Anglii se mnou týdny nemluvili, líčí triatlonistka

Přibývá dětí s těžšími formami obezity. Některé nikdy neochutnaly vodu, zní z léčebny

Přibývá dětí s těžšími formami obezity. Některé nikdy neochutnaly vodu, zní z léčebny

Vuelta pod tlakem, kvůli propalestinským demonstrantům může předčasně skončit

Vuelta pod tlakem, kvůli propalestinským demonstrantům může předčasně skončit
Ostatní sporty sport Obsah Jao Ming Basketbal

Právě se děje

před 3 minutami
Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou
Ostatní sporty

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Jasper Philipsen vyhrál v hromadném spurtu 19. etapu Vuelty. Červený dres lídra uhájil dva dny před koncem závodu s přehledem Jonas Vingegaard.
před 13 minutami
Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv
Zahraničí

Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
Aktualizováno před 21 minutami
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO
Zahraničí

ŽIVĚ
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 33 minutami
"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení
9:59
Domácí

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Krajské soudy zamítly návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby. Podle Gora Vartazaryana jde o mezeru v zákoně.
před 52 minutami
Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno
Ostatní sporty

Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Dnešní jubilant Jao Ming se z hvězdy NBA stal symbolem čínského basketbalu. Boom tohoto sportu ale v zemi za Čínskou zdí ovlivnila politika a cenzura.
před 1 hodinou
V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena
Magazín

V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena

25letá žena byla členkou hnutí Sinčchondži dlouhých pět let. Teprve před 14 dny se jí z něj podařilo odejít. Se svou zkušeností se rozhodla svěřit.
před 2 hodinami
Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér
Zahraničí

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Policie potvrdila, že zadržela podezřelou osobu v souvislosti s vraždou vlivného amerického aktivisty a spojence Donalda Trumpa.
Další zprávy