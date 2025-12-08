Nebýt tak těžký, byl bych dobrý i ve florbale, smál se Jágr po českém triumfu

Úvodní čestné buly mezi Vanessu Rebeccu Keprtovou a Lailu Edizovou vhodila hokejová legenda Jaromír Jágr.
S oběma se slavná osmašedesátka vyfotila a potom se usadila v hledišti vedle své partnerky Dominiky Branišové, kde sledovala další český triumf.
"Byl to skvělý a pohledný zápas a padlo hodně branek," ocenil Jágr. "Muselo to být náročné. Ty rozměry, myslím, že jsou 40 na 20 metrů a hraje se na tři lajny, pak se to stahuje na dvě lajny, takže první lajna ta skoro pořád hrála. Myslím, že dala šest gólů ze sedmi, takže se jim extrémně dařilo. Ale běhat minutu v kuse a celý zápas není opravdu jednoduché, takže to klobouk dolů před nimi," připojil slavný hokejista.
Florbal prý viděl párkrát v televizi, naživo ho sledoval poprvé. "Ženské stoprocentně poprvé. A musím říct, že se mi to líbí. Je vidět, že když je někdo dobrý, dokáže proběhnout ty hráčky, dokáže dát i krásné góly, takže pohledné to bylo," konstatoval druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který ještě v 53 letech hraje extraligu za Kladno.
Florbal inspiroval pro některé finty v zakončení nejlepšího současného českého kanonýra Davida Pastrňáka z Bostonu. Jágra ne. "Já už jsem starý a už se nebudu měnit, ale je to hodně podobné s hokejem," přemítal.
"Je tam hodně soubojů jeden na jednoho a musíte si míček pokrýt tělem, což je úplně stejné jako u hokeje. Je to vlastně styl, co jsem hrál celý život. Takže si myslím, že kdybych nebyl tak těžký a docela uměl běhat, tak bych byl docela dobrý i v tom," dumal Jágr.
Při boji o medaile na konci týdne v Ostravě už osobně nebude. "Budu ale samozřejmě fandit," ubezpečil Jágr a věří, že se naplní i Ostravar Aréna.
"Samozřejmě v Ostravě bude větší hala, ale i tak si myslím, že fanoušci přijdou. Věřím tomu, že holky odevzdají maximum a mají šanci tu medaili letos získat," dodal Jágr.
V předchozích duelech porazily Češky 11:0 Dánsko a 6:2 Lotyšsko. Soupeř pro tým kouče Lukáše Procházky pro čtvrteční čtvrtfinále vzejde z úterního předkola play off.
Mistrovství světa florbalistek v Brně:
Skupina A:
Česko - Švýcarsko 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 19. Kubečková (Klubalová), 20. Bačová (Řepková), 28. Kubečková (A. Brucháčková), 38. Staňková (A. Brucháčková), 42. Staňková (Ratajová), 43. A. Brucháčková (Staňková), 49. Staňková (Kubečková) - 20. Edizová, 22. Wyssová (Gerigová), 23. Reusserová (Faisstová), 36. Reusserová (Faisstová). Rozhodčí: Snellman, Vänskäová (oba Fin.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 2850.
Lotyšsko - Dánsko 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Konečná tabulka:
|1.
|Česko
|3
|3
|0
|0
|24:6
|6
|2.
|Švýcarsko
|3
|2
|0
|1
|23:13
|4
|3.
|Dánsko
|3
|1
|0
|2
|8:26
|2
|4.
|Lotyšsko
|3
|0
|0
|3
|10:20
|0