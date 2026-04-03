„Já jsem zatčený? Volal jsem si s prezidentem." Uniklé video ukazuje Woodse po nehodě

Působil malátně, nekoordinovaně, přepadávala ho škytavka. Video ze zatčení Tigera Woodse odhaluje, jak se americký golfista choval těsně po páteční autonehodě na Floridě.
Padesátiletý vítěz patnácti turnajů major havaroval nedaleko od svého bydliště v obci Jupiter Island. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok, vše se ale obešlo bez zranění. Policistům poté řekl, že se před nehodou díval do telefonu a ladil autorádio.
Na místě havárie byl zatčen kvůli podezření z řízení pod vlivem. Dýchací test na alkohol měl Woods negativní, následný test moči na drogy ale odmítl. Kvůli tomu byl na osm hodin zadržen a poté propuštěn na kauci.
Na sociální sítě nyní uniklo video, na kterém jsou záběry z uniformy a vozidla policistů, na kterých je vidět, jak se hvězdný golfista choval okamžitě po nehodě.
Jeden z policistů se ho snažil instruovat, že by se neměl příliš vzdalovat, ale Woods odkládal telefon se slovy: „Zrovna jsem si volal s prezidentem.“
Nemožné to rozhodně není. Americká média už přes rok žijí tím, že slavný hráč zelených pažitů chodí s Vanessou Trumpovou, bývalou ženou Donalda Trumpa jr.
Poté ale začali policisté s kontrolováním kognitivních funkcí a osobní prohlídkou. Při té policisté našli v jedné z kapes dvě pilulky, které Woods označil jako Norco, lék proti bolesti.
Na záběrech padesátiletý Američan působí ospale, pomalu reaguje na úkoly policistů. Přesto se divil, že dostává na ruce želízka.
„Já jsem zatčený?“ zeptal se.
„Ano, pane,“ reagovala rychle policistka a pokračovala ve výčtu jeho práv.
V autě dostal Woods škytavku a odpočíval se zavřenýma očima.
Přesto odmítá, že by řídil pod vlivem léků nebo drog a požádal o proces před porotou.
Dlouhodobě se ale potýká s bolestmi zad, kterého brzdí v další sportovní kariéře. Loni podstoupil operaci Achillovy šlachy.
V kombinaci s probíhající kauzou se tedy rozhodl stáhnout a odstoupit z funkce kapitána prestižního Ryder Cupu.
„Uvědomuji si a chápu závažnost situace, ve které se dnes nacházím," uvedl Woods. „Na určitou dobu se stáhnu, abych vyhledal léčbu a soustředil se na své zdraví. Je to nezbytné k tomu, abych se mohl soustředit na zlepšení svého stavu a pracovat na trvalém uzdravení," napsal.
„Jsem odhodlán dopřát si čas potřebný k tomu, abych se vrátil zdravější, silnější a soustředěnější, a to jak v osobním, tak i v profesním životě," dodal.
Woods byl účastníkem nehody minimálně potřetí. V roce 2021 sjel ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku, kvůli nimž mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
