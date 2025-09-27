Ostatní sporty

"Bude ošklivé počasí." Týmu z Izraele zakázali start na cyklistickém závodu v Itálii

ČTK ČTK
před 28 minutami
Organizátoři říjnového závodu Giro d'Emilia zakázali účast cyklistickému týmu Israel-Premier Tech, jenž byl kvůli postupu Izraele v Pásmu Gazy terčem propalestinských protestů na Vueltě. Pořadatelé jednodenního závodu své rozhodnutí odůvodnili "veřejném bezpečím".
Kogut Oded ani žádný jeho kolega ze stáje Israel Premier-Tech na startu závodu Giro d'Emilia nebude
Kogut Oded ani žádný jeho kolega ze stáje Israel Premier-Tech na startu závodu Giro d'Emilia nebude | Foto: Profimedia

"Tým Israel Premier-Tech bohužel na startu našeho závodu nebude. Museli jsme toto rozhodnutí udělat z důvodu veřejného bezpečí," řekl prezident pořádající společnosti GS Emilia Adriano Amici agentuře AFP.

Závod o délce 199 km mezi Mirandolou a Boloňou se pojede 4. října. "Bude ošklivé počasí a pro jezdce Israel Tech a ostatní to bude hodně nebezpečné. Vzhledem k tomu, že závěrečný okruh se pojede pětkrát, byla by velmi vysoká pravděpodobnost, že bude závod narušen," uvedl Amici.

"Ze sportovního hlediska tohoto rozhodnutí lituji, ale kvůli veřejnému bezpečí jsem neměl jinou možnost," doplnil.

Pro vyřazení týmu ze závodu se už v týdnu vyslovila boloňská radnice. Radní pro sport Roberta Li Calziová dnes rozhodnutí organizátorů přivítala.

"Vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, bylo by pokrytecké považovat účast týmu navázaného na svou vládu za nevýznamnou," uvedla v prohlášení.

Během nedávné Vuelty byli jezdci týmu včetně Čecha Jana Hirta opakovaně terčem propalestinských aktivistů.

Trasa několika etap musela být kvůli demonstrantům upravena a dvě etapy včetně poslední s cílem Madridu byly předčasně ukončeny bez vyhlášení vítězů.

Tým, který vlastní izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams, je nyní pod tlakem sponzorů na to, aby od příští sezony změnil název tak, že nebude obsahovat jméno země.

Válka v Pásmu Gazy začala v říjnu roku 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od předloňského října zabila v Pásmu Gazy nejméně 65.400 Palestinců.

Údaje úřadu ovládaného Hamásem, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

Giro d'Emilia, které loni vyhrál hvězdný Slovinec Tadej Pogačar, je závodem ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour. Klasika s více než stoletou tradicí je považována za generálku na poslední monument sezony Kolem Lombardie, jenž se pojede týden nato.

 
Další zprávy