Izraelci podlehli nátlaku, přejmenují tým. Občas musíte něco obětovat, prohlásili

Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, o tom informoval na webu.
Stáj kvůli vazbám na Izrael byla během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Závod i přes výzvy k odstoupení dokončila.
Následně byla ovšem vyloučena ze startovního pole Gira d'Emilia, které se jelo minulou sobotu, což organizátoři odůvodnili obavami o bezpečnost.
Tým už během Vuelty odstranil z dresů slovo "Izrael" a nyní po tlaku od sponzorů rozhodl o celkové změně.
Distancování se od Izraele si jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.
"Rozhodli jsme se přejmenovat, rebrandovat a opustit současnou identitu spojenou s Izraelem," uvedl tým.
"Pro pokrok občas musíte něco obětovat a tento krok je nutný k zajištění budoucnosti týmu," doplnil.
Stáj také přestane reprezentovat její majitel kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams. Místo toho se bude více věnovat práci pro izraelskou sekci Světového židovského kongresu.