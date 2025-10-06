Ostatní sporty

Izraelci podlehli nátlaku, přejmenují tým. Občas musíte něco obětovat, prohlásili

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje.
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025 | Foto: Reuters

Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, o tom informoval na webu.

Stáj kvůli vazbám na Izrael byla během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Závod i přes výzvy k odstoupení dokončila.

Následně byla ovšem vyloučena ze startovního pole Gira d'Emilia, které se jelo minulou sobotu, což organizátoři odůvodnili obavami o bezpečnost.

Tým už během Vuelty odstranil z dresů slovo "Izrael" a nyní po tlaku od sponzorů rozhodl o celkové změně.

Distancování se od Izraele si jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.

"Rozhodli jsme se přejmenovat, rebrandovat a opustit současnou identitu spojenou s Izraelem," uvedl tým.

"Pro pokrok občas musíte něco obětovat a tento krok je nutný k zajištění budoucnosti týmu," doplnil.

Stáj také přestane reprezentovat její majitel kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams. Místo toho se bude více věnovat práci pro izraelskou sekci Světového židovského kongresu.

 
