Špičková hráčka evropského formátu. Trenér Beneš se raduje z americké posily

před 1 hodinou

Basketbalista Ivan Beneš byl do svých 35 let klíčovým hráčem Sparty. Na své trenérské dráze začínal v nižších soutěžích, později se stal koučem USK Praha, Strakonic a od loňska asistentem opět v USK. V reprezentaci působil od roku 2009 jako asistent trenéra Blažka a v minulé sezoně usedl do jeho křesla. A hned od 16. června povede své svěřenkyně na mistrovství Evropy, které se koná v Hradci Králové a Praze. "Naším cílem je v současné velice vyrovnané Evropě postup mezi osmičku nejlepších," prozradil své přání hned úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy začne příprava na tento šampionát?

Ta začala už loni. Jako pořadatelé šampionátu jsme nemuseli hrát kvalifikaci a tak jsme se soustředili na hledání vhodných adeptek pro reprezentaci. Zkoušeli jsme kolem čtyřiceti basketbalistek, podnikli několik zahraničních zájezdů, mimo jiné i do Číny, takže věříme, že naše snaha se nám už v blízké budoucnosti zúročí.

Základní sestavu budou asi tvořit hráčky českého suveréna USK Praha. Vrátí se do týmu i maminka Katka Elhotová?

Má velkou chuť, už začala s kondiční přípravou a svoji zátěž bude postupně zvyšovat. Není samozřejmě jednoduché starat se o půlroční děťátko a zároveň respektovat povinnosti vrcholového sportovce. Nejen po časové, ale i psychické stránce. Přesto doufám, že Katka tuto dvojroli zvládne a opět bude oporou našeho družstva.

Po loňské žádosti o české občanství se ho už dočkala americká basketbalistka a hráčka USK Praha Kia Vaughn. Počítáte i s její pomocí?

Jednoznačně! Vždyť je v současnosti špičkovou hráčkou evropského formátu. Nebylo snadné získat české občanství v tak krátké době. Avšak díky pochopení americké i světové basketbalové federace se to podařilo. V Praze se jí líbí, věřím, že si bude rozumět i s novými spoluhráčkami v národním družstvu a stane se skutečnou posilou.

Máte už představu o závěrečné přípravě před šampionátem?

Vstoupíme do ní začátkem května řadou utkání, například s Chorvatskem, Čínou či Slovinskem. V těchto střetnutích už se bude tvořit základní sestava pro zápasy v základní čtyřčlenné skupině šampionátu, které jsou na programu v Hradci Králové.

Co byste řekl na adresu tří soupeřů?

Jednoznačným favoritem celého šampionátu je Španělsko, takže o jeho suverénní pozici ve skupině není třeba mluvit. Dále nás čekají Ukrajina a Maďarsko, které rovněž disponují kvalitními celky. Z každé ze čtyř skupin postoupí vítězové přímo do čtvrtfinále a zbývající celky na druhých a třetích místech se křížen utkají o zbývající volná místa v elitní osmičce.

A s jakým cílem do mistrovství vstoupíte?

Ten je jednoznačný: postup do čtvrtfinále, neboli do závěrečných vyřazovacích bojů, které jsou na programu v Praze. Nebude to však vůbec jednoduché, protože Evropa je v současnosti velice vyrovnaná, mezi 16 účastníky není slabší družstvo. Vždyť například Ukrajina zdolala v kvalifikaci Srbsko, které patří mezi vážné kandidáty na medailové umístění. Čili - budeme spokojeni, když z Hradce najdeme cestu do Prahy, a pak se uvidí.

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

Související články