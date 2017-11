Irving s maskou dovedl Boston v NBA k třinácté výhře v řadě

před 51 minutami

Dallas Mavericks (Dennis Smith Jr) vs San Antonio Spurs | Foto: Reuters

Třinácté vítězství v řadě si připsal Boston Celtics, který ve středu porazil Brooklyn na jeho palubovce 109:102.

New York - Aktuálně nejlepší tým NBA Boston pokračuje ve vítězném tažení, v úterý porazil basketbalisty Brooklynu na jejich palubovce 109:102 a vyhrál potřinácté v řadě. Naopak Houston po sérii šesti výher podlehl Torontu 113:129 a v Západní konferenci klesl na druhé místo. V texaském derby San Antonio zdolalo Dallas 97:91.

Boston je prvním týmem v historii NBA, který vstoupil do sezony dvěma porážkami a pak na ně navázal třinácti výhrami. K poslednímu úspěchu přispěl i navrátilec do sestavy Kyrie Irving, jenž nastoupil s ochrannou obličejovou maskou. Pětadvacetiletý rozehrávač, kterému v pátek spoluhráč nechtěně loktem způsobil zlomeninu v obličeji, byl s 25 body nejlepším střelcem zápasu. Do dvouciferných čísel se dostala celá základní pětka Celtics. Marcus Morris stihl za 25 minut 21 bodů a 10 doskoků. Nejlepším střelcem domácích byl s 19 body náhradník Joe Harris.

Houston na svém hřišti proti Torontu dobře začal, když v první části vedl už o osm bodů, ale pak začal mít problémy v obraně. Jen za druhou čtvrtinu Rockets dovolili Torontu 45 bodů. Raptors tak získali dvouciferný náskok, který si až na chvilkovou pasáž v poslední čtvrtině drželi do konce zápasu.

Rozporuplný večer prožil James Harden, který za Houston nasbíral 38 bodů, 11 asistencí a šest doskoků. Navíc proměnil všech 19 trestných hodů, což je nový klubový rekord. Jenže také si připsal devět ztrát a z pole se trefil pouze osmkrát z 25 pokusů. Raptors vedl DeMar DeRozan s 27 body. Kyle Lowry přidal 19 bodů a 10 asistencí.

Díky úspěchu San Antonia v Dallasu oslavil kouč Gregg Popovich 500. vítězství na hřištích soupeřů. Pouze Pat Riley a Don Nelson mají v této statistice více výher. Spurs jsou na třetím místě Západní konference, přestože stále hrají bez Kawhiho Leonarda a Tonyho Parkera. Proti Dallasu je s 32 body vedl LaMarcus Aldridge, 19 bodů přidal Patty Mills. V dresu Mavericks na sebe upozornil nováček Dennis Smith Jr., který si zlepšil osobní rekord na 27 bodů.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Boston 102:109, Dallas - San Antonio 91:97, Houston - Toronto 113:129.