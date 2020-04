Ikony NFL opět spolu. Hvězdy Patriots Brady a Gronkowski se sejdou na Floridě

Jan Pikous

Odpočinek je u konce, Gronkzilla se vrací do akce. Třicetiletý tight end Rob Gronkowski se po roční pauze vrací k profesionálnímu fotbalu, už to ale nebude v dresu New England Patriots. Trojnásobný šampion Super Bowlu přestoupil do organizace Tampa Bay Buccaneers, kde doplní svého dlouholetého parťáka, legendárního quarterbacka Toma Bradyho.

Před měsícem se Bukanýři postarali o jednu z největších událostí na přestupovém trhu v posledních letech, když od Patriotů odlákali místní legendu Toma Bradyho. Tím ale pro floridský celek velkolepá příprava kádru na novou sezonu neskončila. Do týmu totiž přichází Rob Gronkowski, další z hvězd slavného týmu New England Patriots. A především, Bradyho věrný bratr ve zbrani. Související Video: Hvězdou draftu NFL na dálku byl pes legendárního kouče Patriots "Vždycky jsem říkal, že se nevrátím, pokud to tak nebudu cítit. Pokud nebudu zdravý, nebudu se cítit dobře, připravený jít zpátky," vysvětloval Gronkowski na virtuální tiskové konferenci. "A teď je to tady. Před rokem tomu tak nebylo, moje tělo potřebovalo odpočinek. Hrál jsem fotbal patnáct let v kuse, univerzita, NFL, dostával jsem tvrdé hity, podstupoval chirurgické zákroky, všechno možné. Neměl jsem v sobě ten správný požár." Z Tampy se tak během několika týdnů stal jeden z nejzajímavějších týmů ligy, pro neutrální fanoušky nebude v NFL větší lákadlo. Legendární quarterback poprvé v kariéře mimo své přirozené prostředí - a k ruce má svého neméně oblíbeného parťáka. Úkol zní jasně - dovést na nejvyšší příčky tým, který přitom na postup do play off čeká už od roku 2007. "Hrát s Tomem je něco výjimečného. Je to jeden z nejlepších quarterbacků historie. Navíc spolu máme skvělou chemii. Často to u hráčů vidíte, změní tým a s jiným rozehrávačem už takovou chemii nemají. My ji máme a kdykoliv jsme spolu, je to jako za starých časů. Nezáleží na tom, jestli jsme od sebe měsíc nebo půl roku." Euforie s otazníky Spojení mezi "Gronkem" a TB12 je zřejmé - Rob si připsal 78 touchdownů po Bradyho přihrávkách, dvakrát tolik skórování, než Brady připravil pro jakéhokoliv jiného fotbalistu. Nostalgii ale stranou - nikdo neví, v jaké formě se Gronkowski vrátí. Související Šampion NFL se zabil v autě po nárazu do stromu. Sedmatřicáté narozeniny už neoslaví Rok fotbal nehrál, během pauzy navíc znatelně zhubl. Může být vůbec v ofenzivě floridského mužstva tak dominantní, jako tomu bývalo u Pats? "Věřím, že se cítí lépe než předtím. Na druhou stranu z velké části byl tak dobrý díky své fyzické dominanci, ať už v blocích nebo i coby receiver. Mohlo by mu hrát do karet, pokud nebude primárním cílem každé přihrávky a nebude na hřišti při každé hře," domnívá se novinář Sheil Kapadia, "Možná ho trenér nebude tolik používat na bloky soupeřova běhu a bude si ho šetřit jen na důležité situace a podstatné duely." Základní otázkou ovšem zůstává, jak na tom bude fyzicky - právě nejrůznější zdravotní komplikace patří ke Gronkově kariéře stejně jako skvělé úspěchy. "Zranění budou v jeho příběhu vždycky. V posledních dvou sezonách u Patriots byl na tom ale spíše mizerně psychicky. Když bude odpočatý duševně, je to podle mě důležitější, než fyzická stránka," říká redaktor zaměřující se na New England Jeff Howe. Právě pohoda v týmu byl jedním z důvodů, proč podle mnohých expertů znamenitý tight end kariéru přerušil. Neměl údajně dobré vztahy s trenérem Billem Belichickem, který je stejně jako Brady jedním z ústředních symbolů fenomenálních úspěchů Pats. Proto se s nadsázkou začalo říkat, že Gronkowski neskončil s fotbalem, ale s Belichickem. Teď ho čeká floridské slunce, zajímavě sestavený tým a především - jeho jedinečný parťák. Brady je už teď naprostou legendou svého sportu, experti se jen přou, jestli mezi quarterbacky patří do top 5, top 3 nebo je tím vůbec nejlepším. Jakýkoliv další úspěch získaný s Bucs jeho kult ještě posílí. Teď mu k tomu má pomoct i přítel z nejvěrnějších.