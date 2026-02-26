Přeskočit na obsah
Hvězdy evropského curlingu zamíří do Česka. Ostrava bude hostit šampionát mužů a žen

ČTK

Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, dnes na svém webu potvrdila mezinárodní federace World Curling.

Curling - ilustrační foto
Curling - ilustrační fotoFoto: REUTERS
Akce se zúčastní nejlepší desítka mužských týmů Evropy podle hodnocení z mistrovství světa z předchozí sezony a stejný počet ženských družstev včetně českého výběru, který bude mít účast zajištěnou jako hostitel.

"Jsme opravdu nadšeni, že se mistrovství Evropy v curlingu bude konat poprvé v České republice, a to konkrétně v Ostravě," uvedla na webu šéfka organizačního výboru Lenka Hronová.

"V loňském roce zde byla otevřena zbrusu nová curlingová aréna, která znamenala začátek rostoucí curlingové komunity v regionu," doplnila. Věří, že šampionát pomůže ke zvýšení popularity sportu v České republice.

