Při nehodě málem přišel o nohu, teď Woods chystá návrat na Masters

Hvězdný golfista Tiger Woods oznámil, že tento týden nastoupí na Masters. Na prestižním turnaji v Augustě se tak pětinásobný šampion představí poprvé po loňské autonehodě, při níž málem přišel o nohu.

"Momentálně mám pocit, že budu hrát," řekl Woods na ostře sledované tiskové konferenci. Definitivní rozhodnutí o startu potvrdí bývalý první hráč světového žebříčku ve středu, kdy ještě absolvuje trénink na devíti jamkách. Turnaj odstartuje ve čtvrtek.

Woods měl jasnou odpověď i na otázku, jestli věří, že má šanci vyhrát. "Mám," řekl krátce, ale výstižně golfista, který získal první zelené sako před 25 lety a poslední v roce 2019.

Celkově vítěz patnácti majorů chyběl na okruhu PGA Tour od listopadu 2020, kdy se hrálo kvůli koronaviru odložené Masters. V únoru loňského roku pak jeho kariéru málem ukončila vážná havárie. "Byl to těžký rok, těžký… , ale jsem tady," konstatoval šestačtyřicetiletý Američan, který musel po autonehodě v Los Angeles na řadu složitých operací.

Loni v prosinci si zahrál se synem Charliem na rodinné exhibici v Orlandu. Na hřišti sice lehce kulhal, ale hrál solidně. O jeho návratu na Masters se pak delší dobu spekulovalo. Už koncem března si v Augustě zatrénoval. Od pondělí se na hřišti připravuje a jeho hru sleduje dav nadšených fanoušků.

"Nemám pochyby fyzicky o golfu, míč trefuju v pohodě, ale nejobtížnější je chůze. Obejít 72 jamek (čtyři kola) je dlouhá cesta. Je to těžká výzva," řekl Woods.

Pokud do hry nastoupí, bude to jeho čtyřiadvacáté Masters. Dvanáctkrát skončil mezi nejlepší pětkou. "Je skvělé, že jsem zpátky," usmíval se Woods, od března člen Síně slávy. "Jsem soutěživý typ a pokud budu schopen držet krok s nejlepšími, tak to budu dělat," doplnil.