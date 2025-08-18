Ostatní sporty

"Bud vyhráváte, nebo jste odepsaný." Kulhavého rival uzavře úžasnou kariéru

ČTK ČTK
před 9 minutami
Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter ukončí v 39 letech kariéru. Majitel kompletní sady olympijských medailí se rozloučí v září na dvou domácích akcích - mistrovství světa v Crans Montaně a na Světovém poháru v Lenzerheide. Schurter to oznámil na instagramu.
Nino Schurter slaví zlato na olympiádě 2016.
Nino Schurter slaví zlato na olympiádě 2016. | Foto: Reuters

Během kariéry se Schurter stal desetkrát mistrem světa v cross country a devětkrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru. V SP vyhrál rekordních 36 závodů, naposledy triumfoval loni v červnu ve Val di Sole.

Po bronzu na olympijských hrách v Pekingu 2008 vybojoval o čtyři roky později v Londýně stříbro za svým velkým soupeřem Jaroslavem Kulhavým.

Související

Kdyby tak měl helmu... Ze skonu šampiona mrazí, na Tour skončil v krvavém klubíčku

Fabio Casartelli na Tour de France 1995

V roce 2016 v Riu de Janeiro českému bikerovi porážku oplatil.

"Poslední dvě dekády jsem horským kolům obětoval tělo, mysl i duši. Je to krásný sport, ale na profesionální úrovni také brutální. Buď vyhráváte, nebo jste odepsaný. Jen tak se vést tu nejde. Je to všechno, nebo nic. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu," uvedl Schurter, který se letos ve Světovém poháru jen dvakrát dostal do první desítky. Nejlépe byl pátý.

"Když jsem byl na svém prvním mistrovství světa v roce 2003 v Luganu, byl jsem kluk, co se honil za snem, a odjel jsem s první velkou medailí. Tehdy jsem netušil, že díky tomu snu zažiju nespočet nezapomenutelných okamžiků a vyhraju více než polovinu všech těch šampionátů," napsal legendární jezdec.

 
Mohlo by vás zajímat

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici

S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici
1:11

"Jít nahoru je sebevražda." Jenže Britka vždycky dělala, co chtěla. A doplatila na to

"Jít nahoru je sebevražda." Jenže Britka vždycky dělala, co chtěla. A doplatila na to

Tři zlata z "českého sportu" ozdobila závěr Světových her. Extrémnímu teplu navzdory

Tři zlata z "českého sportu" ozdobila závěr Světových her. Extrémnímu teplu navzdory
Ostatní sporty sport Obsah cyklistika horská kola horská kola Nino Schurter Jaroslav Kulhavý olympijské hry

Právě se děje

před 2 minutami
Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu
Ostatní sporty

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Poslední cyklistická Grand Tour sezony, cyklistická Vuelta, odstartuje v sobotu z italského Turína.
před 8 minutami
"Bud vyhráváte, nebo jste odepsaný." Kulhavého rival uzavře úžasnou kariéru
Ostatní sporty

"Bud vyhráváte, nebo jste odepsaný." Kulhavého rival uzavře úžasnou kariéru

Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter ukončí v 39 letech kariéru. Desetkrát se stal mistrem světa v cross country.
před 15 minutami
Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka
Tenis

Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Kateřina Siniaková nakonec odehraje diskutovaný turnaj smíšené čtyřhry na US Open po boku Jannika Sinnera.
před 19 minutami
Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný
Domácí

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 stupňů.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nejde o to vyléčit autismus, ale pomoct těm lidem, říká Čech mířící na Harvard
Magazín

Nejde o to vyléčit autismus, ale pomoct těm lidem, říká Čech mířící na Harvard

Devatenáctiletý Leonard Walletzký z Brna už za pár dní nastupuje na Harvard studovat neurovědy. Chce přijít na kloub autismu, kterým trpí jeho bratr.
před 1 hodinou
"Nikdo nečekal, že vyhrajeme." Američané opět zaskočili hokejový svět
Hokej

"Nikdo nečekal, že vyhrajeme." Američané opět zaskočili hokejový svět

Američtí hokejisté do 18 let vyhráli o víkendu Hlinka Gretzky Cup, historicky známý hlavně jako Memoriál Ivana Hlinky.
Další zprávy