Hvězdě UFC unesli dědečka mimozemšťani. V naší rodině to byl prostě fakt, říká

Letos se vrátila do UFC, ale i kdyby Angela Hillová vyhrála v nejprestižnější organizaci bojových umění všechny zápasy, jen stěží by dosáhla věhlasu svého dědečka. Barney Hill je totiž jedním z nejznámějších aktérů údajných únosů mimozemšťany a se svojí manželkou Betty skutečnou legendou v komunitě ufologů.
Příběh Barnyeho a Betty Hillových patří mezi nejslavnější případy údajných setkání s mimozemskými civilizacemi.
Manželé byli podle svých slov uneseni v září 1961 v americkém státě New Hampshire při návratu z dovolené u Niagarských vodopádů.
Co zní veřejnosti jako šílená historka, bylo u Hillových běžné téma. „V naší rodině se to prostě bralo jako fakt,“ vzpomínala Angela Hillová pro stanici BBC.
„Byli uneseni a nepamatovali si, co se stalo, ale začali mít podobné noční můry,“ líčila fighterka v podcastu Hard Times.
Barney a Betty v hypnóze vypověděli, že v létajícím objektu podstoupili vyšetření, byly jim odebrány vzorky kůže, vlasů a nehtů a zkoumáno jejich oblečení.
Hillovi se svěřili se zážitky i Národnímu vyšetřovacímu výboru pro letecké jevy, což byla oficiální organizace, jež se zabývala výzkumem neidentifikovatelných létajících objektů.
Barney zemřel už o osm let později, legendou v komunitě ufologů se tak stala především Betty.
Jejich příběh byl několikrát literárně i filmově zpracován. Už v roce 1966 vyšel bestseller s názvem Přerušená cesta, ve filmu Incident s UFO ztvárnil Barneyho slavný James Earl Jones, Betty představovala oskarová herečka Estelle Parsonsová.
„Je to skvělý pocit, když to vidíte v televizi. A je cool, když má váš děda heslo na wikipedii,“ smála se nyní čtyřicetiletá Hillová.
Ta se narodila až po smrti svého dědečka, s Betty nebyla pokrevně spřízněná, její tatínek přišel na svět z prvního Barneyho manželství.
Jen Angelina skutečná babička moc pochopení pro E. T. story svého exmanžela neměla. „Úplně ten příběh nesnášela. Říkala, že je lhář. On a ,ta ženská´,“ prozradila bojovnice.
O věci mezi nebem a zemí se však zajímá i ona. „Myslím, že řada z nás hledá odpovědi ve hvězdách. Určitě si myslím, že tam někde je i jiný život. Vylučovat, že mimozemšťané existují, je absurdní,“ prohlásila žena, jež v UFC debutovala už před deseti lety.
Přestože má negativní bilanci 12 výher a 16 porážek, patří v organizaci k atraktivním tvářím. I díky rodinnému původu.
„Je pořád tak málo toho, co víme… Jestli jsme s jinými civilizacemi byli v nějakém kontaktu, o tom můžeme debatovat. Na téhle planetě se děje spousta věcí, kterým pořád ještě nerozumíme,“ dodala Hillová, jež v listopadu při UFC 322 podlehla Fatimě Klineové.
Zlomená noha a sláva v SSSR. Film Anděl na horách pomohl změnit dobový humor
Anděl na horách, jenž v listopadu oslavil 70 let od premiéry, a jeho předchůdce Dovolená s Andělem patří k oblíbeným českým komediím. Oba filmy se v televizi často reprízují, horská odysea revizora Anděla je však přeci jen divácky o něco preferovanější. Proč tomu tak je a jak k dobovému úspěchu snímku přispěl Jaroslav Marvan?
Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte
Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci skonal během vánočních svátků ve věku 65 let.
Neúprosná data: rodí se stále méně dětí. Evropa vymírá, ale lidí na planetě neubývá
Čechů se rodí rekordně málo. Problémy s nízkou plodností má však celý svět, velký úbytek novorozenců zaznamenává například jihovýchodní Asie. V Africe naopak stále vycházejí čtyři děti na jednu ženu.
Útěk z kina. Před 130 lety vyděsil diváky vlak, který se vyřítil z plátna
Představte si, že celý život znáte jen nehybné obrazy. Pak vejdete do potemnělého suterénu pařížské kavárny Grand Café, posadíte se na židli a na bílé stěně uvidíte zrnitý, šedivý snímek nádraží. Vteřinu se nic neděje. A pak se to stane. V dálce se objeví černá tečka, která se zvětšuje. Lokomotiva. Funící ocelové monstrum se v jediném plynulém záběru řítí přímo na vás.