Ozvi se, prosí matka pohřešovaného ragbisty, po němž se ve Španělsku slehla zem

Anglický ragbista Levi Davis se pohřešuje. Čtyřiadvacetiletého sportovce, který se účastnil i populární talentové soutěže X Factor, naposledy viděli 29. října v Barceloně, informovala britská veřejnoprávní BBC.

Davis, který debutoval v nejvyšší anglické soutěži v roce 2019 v dresu Bathu, odcestoval s přítelem na ostrov Ibiza. Odtud ovšem odjel sám lodí do Barcelony a naposledy byl podle kamerových záběrů spatřen, jak odchází z irské restaurace poblíž slavné ulice La Rambla, hlavní turistické tepny katalánské metropole.

Od té doby se po něm slehla zem a jeho rodina ho nahlásila policii jako pohřešovaného.

"Moc se o něj bojíme a zoufale si přejeme, abychom se dozvěděli, že je v pořádku. Levi, prosím, ozvi se nám, nebo jestli někdo něco víte, prosím, kontaktujte nás," uvedla Davisova matka Julie v britských médiích.

Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že se případem zabývá. "Poskytujeme konzulární podporu rodině britského muže, který byl nahlášen jako nezvěstný ve Španělsku," citovala BBC tiskového mluvčího úřadu.

Podle deníku Mirror však španělská policie vyšetřuje Davisovo zmizení jen na základě informací z médií, britská strana se na ni prý dosud oficiálně neobrátila.

Davis, jenž naposledy hrál za RFC Worthing ve čtvrté nejvyšší soutěži, se proslavil i účastí v talentové televizní show X Factor.

V sérii určené celebritám obsadil páté místo se skupinou Try Star ("try" je v angličtině označení pro položení ragbyové pětky). Tu s ním tvořili další ragbisté Thom Evans a Ben Foden.

V září 2020 se rodák z Birminghamu stal prvním profesionálním ragbistou, který ještě v době aktivní kariéry veřejně oznámil, že je bisexuálem.

Své spoluhráče o tom nejprve informoval ve skupinové konverzaci prostřednictvím aplikace WhatsApp.

"Ahoj, kluci. Chci vám jen říct něco, co mě už čtyři roky žere. Chci k vám být otevřený a upřímný, jako ke kamarádům a spoluhráčům. Jsem bisexuál. Je to něco, co vím od svých 18 let," napsal tehdy Davis a ke zprávě připojil vtip, že "nikdo z vás není na mém radaru, takže je to v pohodě".

"Dobře jsem to skrýval, ale to tajemství už jsem nemohl déle udržet. Musel jsem jim to říct. Všem, ne jenom někomu. Nechtěl jsem, aby se z toho stala šeptanda," vysvětlil v rozhovoru pro Mail on Sunday.