Hrrr na ně! V husitské řeži bojují i olympijští vítězové Šebrle a Svoboda

před 3 hodinami

V Praze začalo natáčení filmu o Janu Žižkovi, objeví se v něm i sportovní osobnosti.

Praha - Po osmi letech příprav začal režisér a producent Petr Jákl v polovině září natáčet historický velkofilm Jan Žižka. Už první dny, v lomu nedaleko Prahy, byly velmi náročné a po boku hereckých hvězd se "na place" objevily také výrazné osobnosti ze světa sportu.

Před kamerou bylo hned první den skutečně živo. Mezi bojovníky bylo možné zahlédnout celou řadu známých tváří v čele s největší hereckou hvězdou - anglickým oscarovým hercem Michaelem Cainem v roli Lorda Boreše.

V dobových bojových kostýmech ovšem budily respekt i další osobnosti. A nejen přímo herecké. V družině Jana Žižky například bojoval zlatý olympionik Roman Šebrle.

"Mým úkolem je bojovat, rvát se za Žižku. Musel jsem se naučit určitou choreografii, ale když je člověk pohybově zdatný, není to až takový problém. Trénovali jsme v tělocvičně, ale taky přímo tady na place, protože v přírodě je to všechno trochu jinak," vysvětlil vítěz desetiboje z OH 2004 Roman Šebrle, který představuje Javiera.

"Jan Žižka mě dokonce v boji s protivníky skoro zachrání, ale zatím nebudu prozrazovat víc," poodhalil současný moderátor TV Prima, jak blízko se dostane k hollywoodskému herci Benu Fosterovi alias Janu Žižkovi.

Ve filmu se objeví také další olympijský vítěz David Svoboda, který ztvárňuje žoldáka. "Je to v podstatě nájemný vrah, takže záporák, což mi přijde zajímavé. Měl jsem původně jet i na koni, ale protože jde o specifickou jízdu, vyžadovalo by to výcvik, na který jsem neměl čas, takže nakonec jen zabíjím kopím," řekl s úsměvem muž, který vyhrál zlatou medaili v moderním pětiboji na olympiádě v Londýně v roce 2012.

"Měl jsem trochu obavy, že když se jako amatér přimotám do velké skupiny profíků, mohl bych je nějakým způsobem brzdit nebo zklamat a bál jsem se, že by se záběry kvůli mně musely opakovat víckrát, ale naštěstí všechno bylo bez problémů a já jsem mezi ostatní zapadl," dodal Svoboda s nadšením.

Natáčení se nyní přesouvá dál od Prahy, nicméně bojovníci zůstanou v plné zbroji až do začátku prosince. Štáb bude nějaký čas putovat po českých hradech a dalších zajímavých lokacích, které chce Petr Jákl, mimochodem bývalý judista a účastník OH 2000 v Sydney, touto cestou představit světu.