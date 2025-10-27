Ostatní sporty

Hrozně mě to mrzí, smutní Sáblíková. Emoce spojené s koncem jí nedělají dobře

před 1 hodinou
Rychlobruslařka Martina Sáblíková je připravená zahájit poslední sezonu v kariéře, bude pro ni náročná více po psychické než fyzické stránce. Na dnešní tiskové konferenci si dala za cíl kvalifikovat se na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Martina Sáblíková
Martina Sáblíková | Foto: Reuters

V přípravě řešila potíže se zraněným kotníkem, ale je už zdravotně v pořádku a připravená odcestovat do Salt Lake City, kde začne v polovině listopadu Světový pohár.

"Určitě mi to není moc příjemné. Bojuju s tím od chvíle, co jsem řekla, že to bude poslední sezona," řekla Sáblíková.

"Přijde mi, že to hrozně rychle uteklo, že se teď budu s tím sportovním životem loučit. Hrozně mě to mrzí," uvedla trojnásobná olympijská vítězka a historicky nejúspěšnější česká reprezentantka v zimních sportech.

Rozlučkový ročník pro ni bude náročný hlavně po mentální stránce.

"Minulý rok jsem si to vyzkoušela v Heerenveenu. Šla jsem na start a komentátor tam hodně zdlouhavě vyjmenovával mé jméno s mými úspěchy. Ten aplaus mi pak před startem neudělal dobře. Začala jsem brečet a podepsalo se to na mém výkonu. Emoce byly velké a složité. Doufám, že to tedy nějakým způsobem zvládnu. Bude hrozně těžké se loučit s těmi místy, s nimiž mám spojené spousty vzpomínek," líčila Sáblíková.

Osmatřicetiletá rodačka z Nového Města na Moravě se na poslední sezonu připravovala v Německu v Inzellu a v italském Collalbu.

"Příprava proběhla jako vždy, změny tam nebyly. Jediné co, že si člověk říká, že trénujete na těch místech naposledy," poznamenala Sáblíková.

Během přípravy se česká reprezentantka potýkala se zánětem šlach v kotníku. Nyní už je ale v pořádku.

"Nebylo to moc příjemné. Museli jsme vypustit nějaké skokové věci, nemohla jsem běhat. Musím ale říct, že se to zlepšuje. Pomáhali jsme si nějakými věcmi a jde to správným směrem. Teď už mohu dělat všechno," řekla sedminásobná olympijská medailistka.

V přípravě měla dobrou formu. V Inzellu dosáhla na tříkilometrové trati času 4:04,05. "Pro mě osobně bylo super, že ten čas, který jsem tam jela, se shoduje s časy, které tam jezdím třeba patnáct let. Za to jsem ráda," uvedla Sáblíková.

Nyní odletí do USA a bude se připravovat na start Světového poháru v Salt Lake City, který se uskuteční od 14. do 16. listopadu.

"První čtyři Světové poháry odjedeme určitě, ty jsou kvalifikační. Kvalifikujeme se buď z času, nebo podle bodů. Pak uvidíme, jak nám bude hrát do přípravy mistrovství Evropy v Polsku. Poslední zkouška před olympiádou bude Světový pohár v Inzellu. Tam určitě pojedeme, protože je dobré mít nějaký start před olympiádou," řekla Sáblíková.

Start na olympijských hrách je pro ni hlavní cíl. Do jejich startu zbývá 102 dní. "Hlavní tlak mám v sobě ale od chvíle, co jsem oznámila, že budu končit. Tlak z olympiády se mi tedy neprohlubuje. Letos to pro mě bude hlavně o psychice a ne fyzické připravenosti. Je to strašně těžké se po nějakých 25 letech s tím sportem rozloučit," přiznala Sáblíková.

Mnohonásobnou mistryni světa také letos doprovází filmový štáb, který dokumentuje její poslední sezonu.

"Přibližuje místa, kde trávím a trávila jsem sportovní život, a co to pro mě znamená. Je to ohlédnutí za tím, co bylo," doplnila Sáblíková.

