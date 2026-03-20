Hrdý Čech, který hodně zestárnul. Procházka upřímně o svém rozpoložení

S odhodláním získat podruhé v kariéře pás šampiona UFC odletí v sobotu ráno do USA elitní český MMA bojovník Jiří Procházka. O titul v polotěžké váze se 11. dubna v Miami utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem.
Na dnešní podvečerní tiskové konferenci Procházka uvedl, že má za sebou nejvydařenější přípravu v kariéře a je odhodlaný splnit si sen, který nyní žije.
Člen brněnského Jetsaam Gymu se připravoval v Mexiku, kam odletěl ještě předtím, než byl jeho zápas s Ulbergem oficiálně potvrzený. "Letěli jsme tam trochu na blind, na slepýše. Doufali jsme, že se zápas domluví," přiznal Procházka.
Kemp ve vysokohorském prostředí byl ale podle jeho slov úžasný. "Udělal jsem tam krok vpřed a jsem strašně rád, že jsme dokázali minimalizovat veškerá rizika zranění a nemocí. Nebudu ale říkat hop, ještě nás čekají tři týdny. Upřímně řečeno to byl jeden z nejlepších kempů, které jsem absolvoval," řekl Procházka a ocenil trenéry, že i díky nim dělal vše na sto procent a zároveň "nešel přes závit".
"Když bylo potřeba, tak jsem díky nim zatáhl ruční brzdu. Je to jiný stav mysli, jak jsem dříve trénoval. Často jsme byl třeba v silové přípravě jen na 50 procentech," vylíčil.
Třiatřicetiletý zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek. O dva roky starší Ulberg působí v elitní organizaci od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.
"Osobně jsme se viděli v létě 2024, kdy jsem byl v Austrálii na galavečeru. Byl pokorný, milý, choval se slušně. V poslední době je vidět, že mu trochu narostlo sebevědomí. Charakterově ho neznám, znám jeho styl. Moje celá příprava je ale o tom, abych se soustředil na sebe. Je to pro mě sen, který jsem se každý den snažil žít a žiju ho," prohlásil Procházka.
Rodák z Hostěradic na Znojemsku se v titulovém zápase představí počtvrté v kariéře. Uspěl hned v prvním případě, kdy v roce 2022 porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a následně se jej dvakrát neúspěšně snažil získat zpět v soubojích s dalším Brazilcem Alexem Pereirou. Jediný Procházkův přemožitel v UFC teď přešel do těžší kategorie a titul uvolnil.
"Jak jsem se od roku 2022 změnil? Jsou to jen čtyři roky, ale přijde mi to jako osm deset let. Nevím, jak moc jsem se změnil navenek. Přijde mi, že jsem hodně zestárnul. Mám toho za sebou hodně, tréninky, výhry, prohry. Hodně se toho ale změnilo i v mém životě, nejde to shrnout pár slovy. Byla to jízda. Věřím, že teď pořádně šlápneme na plyn," řekl Procházka.
Na tiskovou konferenci přišel v bundě v národních barvách. "Nechci říkat moc odvážná tvrzení. Tohle je můj život. Barvy, které mám na sobě, vnímám osobně. Velmi silně. Jsem z Česka, jsem patriot a hrdý Čech. Doufám a věřím, že tam za Českou republiku předvedu ze sebe to nejlepší a přivezu pás," přál si Procházka.
