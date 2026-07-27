Hrdina z pláže uchvátil Havaj. Zachránil ženu před žralokem, pak získal titul

Paddleboardista Charlie Verco před několika týdny zachránil ženu po útoku žraloka. Teď v rekordním čase počtvrté ovládl světový šampionát.
Před několika týdny bojoval o život ženy napadené velkým bílým žralokem. Teď australský paddleboardista Charlie Verco znovu překonal sám sebe. V jednom z nejtěžších závodů světa získal čtvrtý titul mistra světa a navíc stanovil nový rekord.
Pětadvacetiletý Australan zvládl 52 kilometrů dlouhou trasu mezi havajskými ostrovy Molokai a Oahu za čtyři hodiny, 18 minut a tři sekundy. Dosavadní maximum krajana Matta Bevilacquy z roku 2019 vylepšil o tři minuty.
„Jsem neskutečně nadšený,“ radoval se Verco po překonání otevřeného oceánu. „Přeplout tenhle průliv je vždycky náročné a každý rok si pro vás připraví něco jiného.“
Vítěz závodu ve třídě unlimited dorazil do cíle téměř o 50 minut dříve než druhý muž pořadí. Molokai to Oahu Paddleboard Race je považován za vrcholnou prověrku vytrvalosti, orientace i schopnosti využívat oceánské proudy a vlny.
Verco se tentokrát nechtěl od začátku hnát za rekordem. První tři hodiny se snažil především najít správný rytmus a nechat se vést podmínkami.
„Chytal jsem vlny, které se mi líbily, a když mi některá ujela pod prknem, bylo to v pořádku. Po třech hodinách začaly vlny znovu sílit. Zeptal jsem se táty, jestli mám zkusit, co ve mně je. Táta mě neslyšel, protože je hluchý, ale bratr George řekl: Jasně, pojď do toho,“ popsal Australan.
O rekord se pokoušel už v minulém roce, tehdy však za Bevilacquovým časem zaostal o více než 40 minut. Přiznal, že se příliš soustředil na stopky a závod si zkomplikoval.
„Minulý rok jsem se nechal unést a začal honit čas, protože jsem nevěděl, jestli se sem ještě někdy vrátím. Dalo mi to lekci. Musíte pracovat jen s tím, co máte právě před sebou,“ řekl.
Tentokrát změnil přístup. „Mým cílem bylo si to užít. Stejně jsem přistupoval i k tréninku. Nechtěl jsem být vystresovaný z toho, kolik kilometrů a času musím strávit na vodě.“
Právě během jednoho z červnových tréninků u pláže Coogee v Sydney se Verco ocitl u dramatické záchrany. Z vody zaslechl volání o pomoc a uviděl těžce zraněnou Leah Stewartovou, kterou napadl velký bílý žralok.
„Žralok se vynořil a viděl jsem jeho hřbetní ploutev. Byl velký, měřil asi tři a půl metru,“ vzpomínal Verco. Stewartová se na chvíli ztratila pod hladinou, poté se znovu objevila a zachytila se části jeho prkna.
„Jednou rukou jsem ji musel držet a druhou pádlovat ke břehu,“ popsal vyškolený záchranář.
Čtyřiatřicetiletá učitelka a matka malé dcery během převozu ztrácela vědomí. Útok přežila, v následujících dnech však podstoupila pět operací včetně amputace paže.
Verco se krátce poté vrátil k přípravě. Na Havaji pak ukázal, že klid, sílu a odhodlání dokáže využít nejen při záchraně lidského života.
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