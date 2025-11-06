Záhadná tragédie v USA. Hráč Cowboys ujel policii, havaroval a spáchal sebevraždu

Kneeland ve středu večer nezastavil na pokyn ochránců pořádku, kteří ho pak pronásledovali. Hráč policistům ujel, později našli jeho vůz nabouraný. Kneeland byl nalezen mrtvý druhý den brzy ráno, asi tři hodiny po nehodě.
Policie neuvedla, kde jeho tělo objevila.
Kneeland nastoupil za Dallas ještě v pondělním utkání proti Arizoně, v němž si připsal první touchdown v kariéře. Cowboys prohráli 17:27.
"Marshawn byl milovaným spoluhráčem a členem naší organizace. Naše myšlenky a modlitby za Marshawna patří jeho přítelkyni Catalině a jeho rodině," uvedl texaský celek v prohlášení.
Dallas draftoval Kneelanda loni, v NFL odehrál 18 zápasů.