Záhadná tragédie v USA. Hráč Cowboys ujel policii, havaroval a spáchal sebevraždu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Hráč amerického fotbalu Marshawn Kneeland z týmu Dallas Cowboys spáchal sebevraždu poté, co utekl z místa dopravní nehody. Bylo mu 24 let. Jeho úmrtí oznámil texaský klub bez bližších informací, které později přinesla agentura AP s odvoláním na policejní zdroje.
Dallas Cowboys (Marshawn Kneeland vpravo)
Dallas Cowboys (Marshawn Kneeland vpravo) | Foto: Reuters

Kneeland ve středu večer nezastavil na pokyn ochránců pořádku, kteří ho pak pronásledovali. Hráč policistům ujel, později našli jeho vůz nabouraný. Kneeland byl nalezen mrtvý druhý den brzy ráno, asi tři hodiny po nehodě.

Policie neuvedla, kde jeho tělo objevila.

Kneeland nastoupil za Dallas ještě v pondělním utkání proti Arizoně, v němž si připsal první touchdown v kariéře. Cowboys prohráli 17:27.

"Marshawn byl milovaným spoluhráčem a členem naší organizace. Naše myšlenky a modlitby za Marshawna patří jeho přítelkyni Catalině a jeho rodině," uvedl texaský celek v prohlášení.

Dallas draftoval Kneelanda loni, v NFL odehrál 18 zápasů.

 
