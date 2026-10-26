Hory, termály, Halloween. Podzimní prázdniny vybízejí i k poslední velké jízdě sezony
Už se to blíží! Středa 28. října státní svátek, čtvrtek a pátek školní podzimní prázdniny a za nimi víkend. Pět dní, které se dají proměnit v pořádnou rodinnou expedici.
Vyrazit můžete do českých skal, na horské stezky, za adrenalinem i do sousedních zemí. A nejlepší na tom je, že k tomu nepotřebujete týden dovolené ani rodinný rozpočet profesionálních cestovatelů.
Pět dní volna. Barevné lesy. Chladný vzduch, který probudí i největšího spáče, a děti, které mají konečně příležitost vybít energii jinak než na gauči. Podzimní prázdniny i letos nabízejí aktivním rodinám výbornou příležitost vypadnout z každodenního kolotoče a zažít něco společně.
A teď to důležité: nemusíte všech pět dní strávit na jednom místě. Můžete vyrazit na jednodenní výlet, naplánovat horský pobyt nebo sbalit kola a překročit hranice. Projekt Generace bez pohybu, který připravuje deník Aktuálně.cz, pro vás má inspiraci, jak z podzimního volna vytěžit maximum.
Výlet, nebo cesta
Zatímco část rodin využije volno k dohánění domácích restů, vy můžete vyrazit ven a získat náskok před hlavním prázdninovým návalem.
První možnost? Krátký výlet.
Vydejte se třeba na Křivoklátsko, do okolí Karlštejna nebo na některou z tras Českého krasu. Místo obyčejné procházky naplánujte rodinnou výpravu: osm až dvanáct kilometrů podle věku dětí, svačina na vyhlídce a úkoly, které cestou splníte. Kdo najde nejzajímavější přírodní poklad? Kdo se nejlépe zorientuje v mapě? A kdo zvládne celou trasu bez jediného povzdechu?
Pokud počasí dovolí, vytáhněte kola. Podzimní cyklovýlet podél řeky nebo kolem přehrady může být poslední velkou jízdou sezony. Zvláště když teď nedostatek vody obnažil v přehradách poklady skryté několik desetiletí.
A jestli meteorologové slibují déšť? Žádná tragédie. Lezecká stěna, bouldering nebo trampolínové centrum jsou plánem B, který potěší děti i rodiče.
Takže - středu využijte jako samostatný výlet nebo jako den, kdy se přesunete do cílové oblasti. Jestli plánujete několikadenní pobyt v Rakousku či Německu, můžete si tím ušetřit část čtvrtečního cestování.
A tady je pár tipů, kam zavítat s tím, že dobrodružství máme doma i za humny.
Dolní Morava: pro ty, co se nebojí výšek
Jestli máte doma děti, které se při slově „výlet“ ptají hlavně na to, jestli bude nějaká akce, Dolní Morava je dobrý kandidát. Horská krajina pod Králickým Sněžníkem nabízí turistiku, výhledy i atrakce, které dokážou proměnit obyčejný den v zážitek.
Naplánujte si pěší trasu a podle počasí ji doplňte některou z místních atrakcí. Jen pozor: konec října už není vrcholem letní sezony. Otevírací dobu lanovek, bobové dráhy a dalších aktivit si ověřte předem.
České Švýcarsko: atraktivní expedice
Pískovcové skály, lesní stezky a vyhlídky mají jednu výhodu: děti mohou objevovat, aniž by měly pocit, že absolvují povinný rodinný pochod.
Vymyslete vlastní výzvu. Každý člen rodiny dostane roli – navigátor, fotograf, hledač přírodních zajímavostí nebo vedoucí tempa. Cílem není překonat rekord v počtu kilometrů, ale dojít společně do cíle.
Mokré kořeny a kluzké skály však umějí potrápit i zkušené turisty. Vyberte bezpečnou trasu, sledujte aktuální omezení a počítejte s brzkým stmíváním.
Lipno: sport i pohodlí
Lipensko je sázka na kombinaci, která funguje téměř za každého počasí. Dopoledne procházka kolem jezera nebo výlet lesem, odpoledne bazén či jiná aktivita pod střechou.
Právě takový mix ocení rodiny, v nichž jeden člen chce zdolávat kilometry, druhý by raději relaxoval a děti požadují především zábavu. Před rezervací si ověřte, které atrakce budou na konci října v provozu.
Rakousko: magické jezero i kopce
Rakouské jezero Achensee je ideální pro rodiny, které chtějí horské prostředí, ale nepotřebují každý den zdolávat náročné vrcholy. Můžete kombinovat procházky kolem jezera, kratší túry a rodinné aktivity v okolí.
Zajímavým bonusem je podzimní dětský program, který je podle oficiálních turistických informací plánován také na konec října. V nabídce se objevují zážitkové aktivity a večerní procházky s lampiony; konkrétní termíny a dostupnost je však nutné předem ověřit.
Pět dní už umožňuje zvolnit tempo: jeden den cesta a ubytování, dva dny v přírodě, další den podle počasí a poslední den návrat. Jen nezapomeňte, že hory mohou být výrazně chladnější než toulky po českých nížinách.
Německo: Bavorský les
Chcete děti vytáhnout do přírody, ale klasická turistika už je příliš nenadchne? Bavorský les nabízí zajímavý kompromis. Stezka v korunách stromů vede mezi lesními velikány až k vyhlídkové věži a dává obyčejné procházce úplně jinou perspektivu.
Je to program, který spojuje pohyb, výhledy a trochu dobrodružství bez nutnosti absolvovat náročný horský výstup. Okolní národní park pak nabízí další možnosti pro kratší túry.
Před cestou zkontrolujte otevírací dobu stezky a předpověď počasí. Na podzim může být v lese mokro, mlhavo a citelně chladněji.
Korutany: balzám v teplé vodě
Jižní Rakousko je skvělou variantou pro rodiny, které chtějí střídat aktivní dny s odpočinkem. Okolí Villachu a korutanských jezer nabízí možnosti pěších výletů i cyklistiky. Když počasí nepřeje, můžete zařadit bazén nebo termální lázně.
Právě možnost měnit program podle podmínek je na konci října zásadní. Místo ambiciózního plánu, který se zhroutí při prvním dešti, si připravte dvě či tři varianty na každý den.
Na závěr konkrétní plán pro ty, kteří by se sami neuměli rozhoupat.
Středa 28. 10.: Labské výhledy
Start v Děčíně, kde si nejprve projděte okolí malebného zámku, pak se protáhnete svižnou chůzí podlé Labe. Odpoledne se ubytujte v Hřensku či Bad Schandau.
Čtvrtek 29. 10.: Pravčická brána
Vstříc nejznámější přírodní dominantě Českého Švýcarska vyrazte z Mezní Louky nebo Hřenska a užijte si cestu pískovcovou krajinou. Trasu přizpůsobte nejmladšímu účastníkovi expedice.
Pátek 30. 10.: Německá Bastei
Překročte hranice a zamiřte k proslulému skalnímu mostu Bastei v Saském Švýcarsku. Most a okolní vyhlídky patří k největším lákadlům oblasti a samotný přístup k Bastei je bez vstupného.
Sobota 31. 10.: Lesní mise
Po dvou turisticky vydatnějších dnech zvolte pohodovější program. Na Mezní Louce můžete prozkoumat lesní zážitkový areál Rysí stezka a cestou plnit vlastní přírodní úkoly. Večer můžete zakončit halloweenskou procházkou, pokud se v okolí koná vhodná akce.
Neděle 1. 11.: termály v Bad Schandau
Dopřejte si dopoledne v termálních lázních Toskana Therme Bad Schandau. Lázně fungují celoročně a jsou vhodnou variantou i pro deštivé počasí.
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