Horolezec Jaroš míří za Korunou světa. V Argentině pokořil šestý vrchol, zbývají dva

před 10 minutami

Horolezec Radek Jaroš vylezl v závěru minulého týdne na nejvyšší horu Jižní Ameriky, 6962 metrů vysokou Aconcaguu, a ke zkompletování projektu Koruna světa mu chybí zdolat už jen dva vrcholy.

Rok po úspěchu na Antarktidě (Mount Vinson) přidal na expedici v argentinských Andách nejvyšší horu už šestého kontinentu, ke splnění cíle mu zbývá už jen africké Kilimandžáro a oceánská Puncak Jaya.

S Jiřím Tůmou odcestovali pod nejvyšší horu jižní polokoule v polovině prosince a závěrečný výstup absolvovali 3. a 4. ledna po pár dnech čekání na příznivější počasí. Vítr byl přesto extrémní a Jaroš na svém blogu přiznal pochybnosti, zda termín zvolili správně. Krizi měli ve výšce 6400 metrů. "Vítr byl opravdu brutální. Ale ten je zde víceméně pořád. Věděli jsme to, mentálně se nachystali. Dost lidí to tady točí. My ne," napsal Jaroš.

Čtyřiapadesátiletý Jaroš už byl v roce 1998 na Mount Everestu, v roce 2016 vylezl na severoamerickou horu Denali, dříve známou jako Mount McKinley, a v říjnu na kavkazský Elbrus, s 5642 metry nejvyšší bod Evropy. Vloni přidal Mount Kosciuszko v Austrálii a Mount Vinson.

V Jižní Americe má teď ještě v plánu výstup na chilskou sopku Ojos del Salado, s 6893 metry nejvyšší aktivní vulkán na Zemi.