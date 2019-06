Homerun z dohrávky poslední směny poslal softbalisty do čtvrtfinále mistrovství světa

před 1 hodinou

Čeští softbalisté si zahrají na domácím mistrovství světa play off. V rozhodujícím utkání základní skupiny porazili v Havlíčkově Brodu Kubu 5:4 díky homerunu Marka Malého z dohrávky poslední směny. Ve čtvrtfinále svěřenci kouče Tomáše Kusého v pátek v Praze vyzvou od 19:30 Kanadu.

"Bylo to neskutečný, takový příběh by těžko někdo napsal. Jsem rád, že jsme to zvládli, pro český softbal je to velké vítězství," zhodnotil utkání trenér pálky Jaroslav Korčák v České televizi. "Jsem hrdý, že hrajeme play off," dodal.

Češi utkání homerunem i začali. V první směně vyrovnal na 1:1 tvrdým odpalem za plot Václav Svoboda. Domácí tým se zlepšil v útoku a soupeře dokázal zatlačit do úzkých, což se projevilo v páté směně. Češi naplnili mety, soupeřům nepomohlo dvojí střídání nadhazovače a Michal Kolůch stáhl odpalem dva body - 3:1.

Nadějné vedení se ztenčilo v šesté směně, kdy se do nadhozu Michala Holobrádka opřel Roger Rosete a homerunem snížil na 2:3. Čechům nevyšel ani začátek poslední sedmé směny a po ráně Reinera Very náhle ztráceli 3:4.

Měli ale ještě dohrávku, kterou zvládli výtečně. Kapitán David Mertl trpělivě vystál metu a Malý po dvou strikách ten třetí nekompromisně napálil za bariéru. "Šel jsem na pálku s tím, že je potřeba posunut běžce do skórovací pozice. Nakonec to dopadlo takto. Tohle je sen pro všechny pálkaře, zakončit utkání walk-off homerunem," řekl pravý vnější polař Malý na facebooku České softballové asociace.

Po prvním striku měl ještě krátký pohovor s koučem Kusým, jelikož byla ve hře i varianta, že by míč jen sklepl, aby posunul Mertla na druhou metu. "Řekl mi, ať si dělám, co chci. Chtěl jsem pálit. Cítil jsem se pod tlakem, když jsem měl dva striky, ale stejně jsem si věřil. Těším se na čtvrtfinále," doplnil Malý.

Ve čtvrtfinále budou Češi outsidery. Favorizovaná Kanada převálcovala ve skupině B všechny soupeře a po sedmi zápasech měla skóre 47:7. V dalších čtvrtfinále se utkají Japonci s Venezuelou, pikantní souboj slibuje duel obhájců titulu Novozélanďanů s Australany a Argentinci hrají s USA.

Mistrovství světa mužů v softbalu v Havlíčkově Brodu:

Skupina A:

Česko - Kuba 5:4.

Konečná tabulka: