Sněhové vězení konečně otevřelo své brány. Holeček s Grohem se přiblížili záchraně

Jejich dramatickou situaci sledoval tento týden celý horolezecký svět. Radoslav Groh a Marek Holeček v úterý vylezli novou cestou na nepálskou horu Baruntse (7129 metrů), jenže pak se ocitli v nesmírně svízelné situaci.

Nedaleko vrcholu "Barušky" je zastihlo mimořádně špatné počasí, které jim nedovolilo sestoupit do bezpečnějších partií hory a přinutilo je čtyři dlouhé dny a noci bivakovat ve výšce necelých sedmi tisíc metrů.

To vše za situace, kdy jim postupně došel plyn ve vařiči, jídlo a také se postupně vybíjela baterie satelitního telefonu, jejich poslední spojení se světem dole.

Ještě v noci na pátek museli čeští lezci odhazovat záplavy sněhu, které se neustále sypaly na jejich stan a v noci na sobotu zase čelili silnému větru. Dnes ráno se ale naštěstí počasí umoudřilo.

"Opět šílená, promrzlá noc s uragánem, ale ráno bezvětří a slunce! Jdeme dolu, jdeme doluuuu, jdeme doluuuu," poslali satelitním telefonem zprávu. Konečně opustili své ledové vězení a začali se prodírat přívaly sněhu směrem do bezpečí.

Po dvanácti hodinách pak přišla další dobrá zpráva, oba horolezci sestoupili o 1100 výškových metrů níže a zítra by měli Baruntse definitivně opustit.

"Slezli jsme dneska 1100 m ve strašném lavinovém sněhu. Podařilo se nám dostat do pohodového terénu. Zítra snad poletíme heli potvorou do Lukly, abychom stihli odlet z Kathmandu domů. Z BC nám totiž už asi všechno odnesli, včetně jídla. Další promrzlá noc před námi," zpravil své fanoušky Holeček.

Vrtulník by oba české borce měl vyzvednout zítra v pět hodin a přesunout je do Lukly, odkud budou oba cestovat na letiště v Káthmandú. Zapadaný sněhem a posledními horolezci opuštěný je totiž jak základní tábor, tak cesta do obydlených končin.

Holeček s Grohem spolu před dvěma lety vylezli na vrchol Huandoy Norte v Peru, aby uctili památku české expedice, která pod horou v roce 1970 zahynula.

Na Baruntse v uplynulých dnech vytyčili úplně novou cestu severozápadní stěnou, kterou už před osmi lety chtěli vylézt Petr Machold a Jakub Vaněk, ale oba se v podobných přívalech sněhu ztratili a už je nikdo živé nespatřil.