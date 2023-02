Hokej mi znechutila tlačenka bohatých otců. Bojové sporty jsou férovější, říká Lengál

Promotér Ondřej Novotný ho označil za bojovníka loňského roku. Vladimír "Vlado" Lengál zvládl ve zmíněném období dvanáct utkání napříč K1, boxem a MMA, přičemž jedenáct z nich vyhrál a nestačil pouze na třídenní short notice s Václavem Sivákem. Česká MMA organizace Oktagon nyní zavítá do německého Mnichova a Lengála čeká první zápas letošního roku: fight proti Brazilci Michaelu Deigovi Scheckovi.

Jak se cítíte před pátečním duelem?

Jsem připravený, jsem natěšený. Čeká mě komplexní bojovník, viděl jsem dva jeho zápasy - v Německu na turnaji a proti mému sparingpartnerovi Radku Roušalovi. Věřím, že se nám podařilo ho dobře načíst, každopádně budu postupovat podle toho, co mi řeknou trenéři.

Ondřej Novotný vás označil za nejlepšího bojovníka v loňském roce. Jak se vám to poslouchalo?

Je to pro mě velká poklona. Pro někoho možná trochu překvapivá, ale když se ohlédnete za mým skóre v minulém roce, tak tomu výroku odpovídá. Sám jsem zápasy nepočítal, udělal to za mě nějaký server a já ani netušil, že jich bylo tolik. Asi bychom pátrali marně po nějakém bojovníkovi, kterému se něco podobného podařilo takhle naskládat.

Plánujete podobný zápřah i na tento rok?

Letos bych chtěl svoje úsilí maximalizovat. Už ne v počtu zápasů, ale v jejich kvalitě. Chtěl bych se dostat co nejblíže k titulu, chci si jít pro titulovou šanci.

Jedinou loňskou porážkou byl duel s Václavem Sivákem v boji pod pravidly K-1 na 3×3 minuty. Mrzí vás to?

Šlo o short notice, tedy duel na poslední chvíli. Jel jsem na něj nepřipravený a ten zápas podle toho vypadal. Vašek Sivák je nebezpečný soupeř, má kvalitní pohyb a já prostě boxoval, abych to odboxoval. Chtěl jsem ho ohrozit, ale nešel jsem do toho bezhlavě, netoužil jsem urvat výhru za každou cenu. Spíš jsem čekal na situaci, kdy bych ho mohl překvapit a zvítězit knock-outem, ale při jeho talentu a vzhledem k tomu, že jsem byl nevyspalý, jsem se k tomu nedostal. Prostě mi nehrály karty. Kdybych byl připravený, bojoval bych úplně jinak. Ale na to se nevymlouvám, moje cesta je MMA a tohle byla spíš odbočka.

Bylo to na vás po zápase vidět, že jste i přes porážku vypadal celkem v pořádku.

Žádnou damage jsem na sobě necítil, nic strašného to nebylo. Spíš jsem si během zápasu hlídal, abych nechytil nějaký otevřený úder, koleno, něco, čím by mě mohl takzvaně propíchnout. Byl jsem v přípravě na český boxerský titul, který jsem chtěl získat. Ondra (Novotný) mi po zápase se Sivákem taky říkal: hlavně vyhraj. A já pak soupeře knockoutoval ve čtvrtém kole.

Věnujete se boxu, MMA a K1. Nesvádí vás někdy pomoct si technikou z jiné disciplíny?

Jelikož jsem s Vaškem Sivákem tahal za kratší konec provazu, tak mě to svádělo, že bych mu dal nějaký loket. (smích) To je tvrdá část těla, pak většinou následuje nějaká destrukce. Ne vážně, nesvádí mě to, ale musím říct, že to střídání stylů je na takové úrovni velmi těžké. Ale aspoň jsem zanechal odkaz: když se chce, tak jde všechno.

Který z těch sportů bolí nejvíc?

Každý sport má něco, podle toho, na jaké úrovni ho děláte. V případě boxu to odnáší hlava a vršek těla, u MMA si musíte dávat pozor na celé tělo, býváte dobouchaný a musíte umět padat. V thaiboxu je to zase o tvrdosti.

Jako kluk jste začínal s hokejkou na ledě, boxovat jste začal až v patnácti. Co vám dal hokej do bojových sportů?

Disciplínu, kamarády, naučil mě chování v kolektivu. A taky mi ukázal, jak kolektivní sport může být neférový, proto jsem odbočil a začal jsem boxovat. Tady vás nikdo nenechá sedět na střídačce, protože jste udělal špatnou kličku nebo proto, že se nelíbíte trenérovi. Individuální sport je úplně jiný, ale průprava na zápas je obdobná - prostě musíte makat.

Neférový? Jak to myslíte?

Zažil jsem situace, kdy některým klukům fungovala tlačenka díky bohatým rodičům. Setkal jsem se s tím při přechodu z juniorů do mužů, vím, že někteří hráči takhle místo získali. Já toho nechtěl být součástí. Že to takhle funguje, je ostatně veřejným tajemstvím, vzpomeňme tajnou nahrávku rozhovoru s Vladimírem Růžičkou. Obětujete hokeji celý život, a pak tam přijde taková stopka.

Návrat do hokeje tedy neplánujete? Bylo by zajímavé sledovat, zda by si proti vám někdo troufl sundat rukavice.

Já už o tom dokonce i přemýšlel, jak by to vypadalo, kdyby bojovník jako já hrál hokej. Kdybych teď dostal nabídku, že bych měl dělat jenom bitkaře, i když to by mě nebavilo a nenaplňovalo… Ta myšlenka se rozvíjela až ke Zdenovi Chárovi a k představě, že by natáhl ruku a zatáhl mě za dres. To, jak bych se s ním pral, už jsem si představit nedokázal. (smích)