Hodonín ve čtvrtfinále šokoval šampiona Ligy mistrů a sahá po postupu

před 27 minutami

Stolní tenistky Hodonína v prvním čtvrtfinálovém střetnutí Ligy mistryň nečekaně porazily největšího favorita této vrcholné evropské soutěže TTC Berlín 3:1 a vytvořily si tak nadějnou pozici před páteční odvetou v německé metropoli. O cenné vítězství se zasloužila i bývalá česká reprezentantka Iveta Vacenovská, která v rozhovoru pro Aktuálně.cz netajila, že hodonínský tým čeká sice velice těžký zápas, ale s reálnými postupovými nadějemi.

S jakými pocity a záměry jste do zápasu vstupovaly?

Ze zkušeností z mého působení v Linci dobře vím, že Berlín je v porovnání s Hodonínem zkušenější soupeř a má vyšší ambice už kvůli tomu, že tuto soutěž čtyřikrát vyhrál. Přesto do zápasu jsme šly s tím, že ho přinejmenším potrápíme a cestu do semifinále mu zkomplikujeme. O jejich sestavě jsme moc nepřemýšlely, protože mají velice kvalitní a vzácně vyrovnaný celek, včetně takzvaných náhradnic, což především platí na výbornou Švédku Ekholmovou.

Co z průběhu tohoto zápasu považujete za rozhodující?

Vedly jsme 2:0, ale potom Polka Partykaová podlehla Němce Mittelhamové a za stavu 2:1 došlo k souboji dvou Číňanek. Ta naše - Kuo Žuej-čchen - prohrávala už 0:2 na sety, ale dokázala toto nepříznivé skóre otočit na 3:2 ve svůj prospěch. A tím rozhodla o našem vítězství. Samozřejmě každý zápas byl důležitý a jsem moc ráda, že jsem porazila Šan Siao-na a přispěla tak "troškou do mlýna." Nemalý podíl na našem úspěchu má i skvělá divácká atmosféra.

V pátek vás na berlínských stolech čeká odveta. S jakými představami do Německa pojedete?

V dresu rakouského Lince jsem v Berlíně hrála několikrát a vždy to byly dramatické zápasy. Teď dobře víme, že nám k postupu stačí porážka 2:3, což však neznamená, že nebudeme chtít zopakovat hodonínský triumf. Zase to bude určitě vyrovnaná bitva, v níž mohou rozhodnout maličkosti. Je však důležité, že psychicky jsme silné a nechybí nám potřebná zdravá drzost znovu tento skvělý celek porazit.

V obou týmech působí zahraniční hráčky. Vy už jste se s mezinárodní scénou rozloučila?

V Linci jsem byla třináct let a slavila tam dvě prvenství v Lize mistrů. Pak jsem si ještě na dva roky "odskočila" do Francie, ale loni jsem se už vrátila do Hodonína, v jehož kronice jsem vedena jako odchovankyně. Je mi už 32 let, chtěla jsem tomuto týmu na jeho cestě Ligou mistrů pomoci, zvláště když se historicky poprvé probojoval až mezi elitní osmičku. O budoucnosti zatím moc nepřemýšlím, ale ve čtyřiceti hrát stolní tenis na vrcholové úrovni asi nebudu.