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Sport

Historický úspěch českého šermu. Choupenitch bude bojovat o světové zlato

ČTK

Fleretista Alexander Choupenitch postoupil do finále mistrovství světa. Životní úspěch si v Hongkongu zajistil vítězstvím nad Maďarem Dánielem Dósou 15:8. Jeho soupeřem v boji o historické zlato bude stříbrný olympijský medailista z Paříže Ital Filippo Macchi.

Alexander Choupenitch (vpravo) v semifinále MS 2026
Alexander Choupenitch (vpravo) v semifinále MS 2026Foto: Reuters
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Pro český šerm vybojoval Choupenitch první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.

Ve finále je dvaatřicetiletý brněnský rodák jako druhý český muž.

Světový titul vybojovala jen v roce 1938 Marie Šedivá (později Krůbová), která v Piešťanech v československém finále fleretistek porazila Carmen Slabochovou (Raisovou).

Choupenitch má ve sbírce bronzové medaile z olympijských her v Tokiu 2021 a dvou evropských šampionátů (2018 a 2024), na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále. V letech 2014 a 2022 obsadil sedmé místo.

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V Hongkongu začal vítězstvím nad Polákem Adamem Jakubowským 15:6. V osmifinále zdolal úřadujícího mistra Evropy Francouze Rafaela Savina 15:8.

V dalším duelu zvítězil nad Rusem Jegorem Barannikovem 15:12, přestože dlouho prohrával. Ruskému šermíři nestačil ani náskok 9:4. Nepříznivý stav 7:10 otočil Choupenitch na 13:10 a v koncovce měl navrch.

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Také s Dósou zpočátku Choupenitch prohrával. Od stavu 5:7 však předvedl šestibodovou sérii a soupeři pak dovolil už jen bod.

Maďara letos porazil i v únoru na Grand Prix v Turíně, kde nakonec obsadil třetí místo.

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S Macchim má Choupenitch vyrovnanou bilanci 1:1. Předloni nad Italem zvítězil 15:13 v osmifinále evropského šampionátu v Basileji na cestě za bronzovou medailí.

Kordistka Veronika Bieleszová po úspěchu v kvalifikaci prohrála hned na úvod hlavní soutěže s bronzovou medailistkou z mistrovství světa Maďarkou Eszter Muhariovou a obsadila 61. místo.

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