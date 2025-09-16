Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Překonal tak výsledek svého trenéra Jaroslava Báby, který v Tegu v roce 2011 skončil čtvrtý.
Halový vicemistr Evropy Štefela se zároveň postaral o první českou medaili na letošním šampionátu.
Štefela se na 228 centimetrech dostal do velkých problémů, ale třetím pokusem se zachránil v soutěži.
Další výšku 231 cm překonal druhým pokusem a posunul se na druhou pozici. Z té ho sice skokem přes 234 cm odsunul olympijský vítěz Hamish Kerr z Nového Zélandu, ale třetí příčku už čtyřiadvacetiletý Štefela uhájil.
Kerr nakonec zdolal ještě 236 centimetrů a zvítězil. Stříbro získal Korejec U Sang-hjo výkonem 234 centimetrů.