Hirtův izraelský tým čelí výhrůžkám smrtí. Vedení Vuelty na něj tlačí, aby odstoupil

Israel-Premier Tech je terčem protestů kvůli svým vazbám na Izrael, který od začátku války proti palestinskému hnutí Hamás zabil podle místních úřadů 63.500 Palestinců. Izrael válku zahájil po útoku Hamásu ze 7. října 2023, jenž si vyžádal na 1200 obětí.
"Máme strach, protože nám vyhrožují smrtí," řekl Guerrero. "Všechny ty nadávky a slovní útoky neseme velmi těžce, ale jsme profesionálové a nemůžeme jen tak odstoupit. Protože by to byl precedens pro budoucnost," dodal.
Guerrero v rozhovoru promluvil po středeční jedenácté etapě, která byla kvůli propalestinským demonstrantům v cíli v Bilbau zastavena tři kilometry před páskou bez vyhlášení vítěze. Podobné protesty navíc provázejí Vueltu od začátku.
"Věděli jsme, že v Bilbau to bude nejhorší. Od teď už snad bude všechno probíhat o něco snáz," přidal Guerrero a vyzval protestanty, aby neútočili na jezdce. "V týmu je spousta lidí, kterým se nelíbí, co se děje v Gaze," prohlásil.
Vedení Vuelty, které do noci řešilo situaci s představiteli stáje, by odstoupení týmu Israel-Premier Tech uvítalo. "Napadá vás jiné řešení?" uvedl technický ředitel závodu Kiko García s tím, že nebezpečí protestů řešili pořadatelé ještě před startem s Mezinárodní cyklistickou unií.
"Neřekli jsme přímo, ať Israel-Premier Tech vyloučí, ale v dostatečném předstihu jsme jim dali dostatek informací o tom, k čemu může dojít," řekl García. "Teď má situace jediné možné řešení, ale my o něm rozhodnout nemůžeme," dodal.
Hoy, manifestantes vascos han paralizado la Vuelta a su paso por Bilbao para denunciar el genocidio que está perpetrando Israel con el pueblo de Palestina. Muy grandes. pic.twitter.com/IoAAZmrN7H— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 3, 2025