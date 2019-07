Hermannová se Slukovou začaly v Espinhu hladkou výhrou

před 1 hodinou

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková zahájily hladkým vítězstvím čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Espinhu. U portugalského moře se tak rychle adaptovaly na hlubší písek a vítr oproti předchozím zápasům ve švýcarských horách v Gstaadu.

V Gstaadu startovaly po nucené pauze kvůli zlomenému palci na noze Slukové a do čtvrtfinále se nedostaly. V Espinhu dnes ráno porazily 21:14 a 21:9 japonskou dvojici Jui Nagataová, Jukako Suziková. Večer (v 19:30) budou druhé nasazené Češky hrát o vítězství ve skupině i přímý postup do druhého kola play off proti turnajovým šestnáctkám Lilianě a Else ze Španělska.

Mužský turnaj v Espinhu zahájí Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří skončili v Gstaadu pátí, až v pátek. Dnes se v kvalifikaci pokusí uspět Robert Kufa s nováčkem ve Světovém okruhu Martinem Melmukou.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Espinhu (Portugalsko):

Ženy:

Skupina B: Hermannová, Nausch Sluková (2-ČR) - Nagataová, Suzukiová (31-Jap.) 2:0 (14, 9),

19:30 Hermannová, Nausch Sluková - Liliana, Elsa (15-Šp.).