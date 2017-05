Helešic s Podrazilem byli znovu čtvrtí. Je to trošku bramborový hattrick, smáli se

před 20 minutami

Veslaři Lukáš Helešic a Jakub Podrazil startovali společně na třech mistrovstvích Evropy a třikrát skončili čtvrtí. Pod stupni vítězů skončila česká dvojka bez kormidelníka také na šampionátu v Račicích.

Račice - Tři společné starty na mistrovství Evropy a tři čtvrtá místa mají za sebou veslaři Lukáš Helešic a Jakub Podrazil. I v domácím prostředí v Račicích česká dvojka bez kormidelníka skončila pod stupni vítězů. Přestože byli se svým vystoupením spokojeni, už by se rádi z vrcholné akce vraceli domů s medailí.

"Je to trošku bramborový hattrick, co si budeme povídat," pousmál se Podrazil. "Úroveň mistrovství Evropy se ale každým rokem zvedá. Když jsme byli před třemi lety poprvé na Evropě v Poznani, tak úroveň nebyla taková a mohli jsme rozhodně závodit. Teď si myslím, že při dnešní kvalitě dvojek je to docela dobrý úspěch. Když to budeme držet dál a čtvrté místo bude i na mistrovství světa, tak budeme spokojení," uvedl pětadvacetiletý veslař.

Jeho parťák by se ale už rád na medailovou pozici prosadil. "Už bych chtěl jet na placku. Je to úspěch, ale když vám bude kousek něčeho viset na krku, tak je ten pocit lepší," řekl Helešic, který si ale uvědomoval sílu soupeřů. "Před finále jsme si říkali, že koho předjedeme, to bude úspěch. A zvládli jsme předjet dvě dvojky," uvedl jednadvacetiletý veslovod posádky.

Helešic s Podrazilem se na prvním mezičase po 500 metrech drželi na druhém místě, pak ale klesli až na šesté. V závěru se mocným finišem posunuli na čtvrtou pozici. "Chybí nám prostřední kilák, trochu cuknout. Máme problémy, že technicky se nesejdeme. To přijde s najetými kilometry. Myslím, že čím déle budeme jezdit, tím lepší to bude," věří Podrazil.

"Co nám chybí do špičky? Tak dvacet centimetrů, ale bohužel už nevyrostu. Píšu si 188," smál se Helešic. "Musím se s tím vyrovnat, jak to je, a trénovat a trénovat. Technika, vytrvalost, skloubit to všechno dohromady a sehrát se na sto procent," doplnil vážněji juniorský mistr světa z roku 2013.

Evropský šampionát se na českém území koná po 56 letech a Helešic s Podrazilem byli nadšení z podpory fanoušků. Tribuny v Račicích jsou při dnešních finálových jízdách maximálně zaplněny. "Přijeli jsme před zaplněnou tribunu a je hrozně krásné, když vám lidi zatleskají, i když nejste na placce," řekl Helešic. "Diváci byli skvělá podpora. Jeden z nejlepších povolených dopingů. Posledních 500 metrů je to znát a posledních 300 je to humbuk," uvedl Podrazil.

Oba věří, že si v domácím prostředí ještě na velké akci zazávodí. "Za poslední léta je tohle jeden fakt z největších závodů. Kdybych to porovnal s olympiádou v Riu, tak tohle je možná ještě o trošičku lepší. V roce 2021 ještě není žádné mistrovství světa, doufám, že tady jednou něco takového bude," řekl Podrazil. "Všechno je tady špičkové. Myslím, že jsme nezklamali," dodal Helešic.