Házenkářská senzace. Češi zdolali Maďarsko a na evropském šampionátu si zahrají čtvrtfinálovou fázi

Házenkářské vzepětí pokračuje. Čeští reprezentanti po Dánech přemohli na ME i Maďarsko a z těžké skupiny si zajistili postup do čtvrtfinálové fáze.

Varaždín - Čeští házenkáři v závěrečném utkání základní skupiny D evropského šampionátu v Chorvatsku zdolali favorizované Maďarsko 33:27 a nečekaně postoupili do další fáze turnaje mezi dvanáctku nejlepších celků. K dnešnímu triumfu přispěl životním výkonem a 14 brankami Ondřej Zdráhala.

Reprezentanti ve Varaždínu navázali na pondělní senzační vítězství na Dánskem a papírově nejtěžší skupinu zakončili jen vinou horšího skóre na postupovém třetím místě s dvěma výhrami a jedinou prohrou od Španělska.

Do další fáze turnaje, kterou bude šestičlenná skupina, si národní tým přenese dva body. Začne v pátek proti obhájcům zlata Němcům, v úterý změří síly s Makedonií a ve středu se Slovinskem. Do semifinále postoupí první dva týmy z každé ze dvou šestičlenných skupin.

Národní tým prošel ze skupiny poprvé od roku 2010, kdy obsadil na ME osmé místo. Tehdy stejně jako nyní na úvod utrpěl debakl se Španělskem a postup vybojoval v závěrečném zápase skupiny rovněž s Maďarskem po téměř totožné výhře 33:26. Českým maximem na Euru je šestá příčka z roku 1996. Reprezentanti přitom letos startují na velké akci poprvé po konci bez kariéry opory Filipa Jíchy a chybí i střelec Tomáš Babák.

"Přijeli jsme jako outsider a věděli jsme, že pokud máme mít šanci uspět, musíme se dostat za hranici našich schopností. Navíc po prohře o 17 gólů se Španělskem by na nás nikdo nevsadil ani zlámanou grešli," citoval svazový web jednoho ze dvou českých trenérů Jana Filipa.

"Dokázali jsme se z toho po prvním zápase neuvěřitelným způsobem dostat. Porazili jsme olympijské vítěze, dnes jsme pokračovali a přešli jsme přes dalšího silného soupeře po dalším heroickém výkonu. Pro nás je to pohádka, která pokračuje dál. Smekáme před celým týmem za to, co na tomto turnaji dosud předvedl," dodal Filip.

Zatímco v sobotu v úvodním utkání skupiny se Španělskem utrpěl český celek debakl 15:32, v dalších dvou zápasech předvedl výkony na samé hranici možností. V pondělí reprezentanti senzačně porazili úřadující olympijské vítěze z Dánska 28:27 a ve velkém stylu odehráli i duel s Maďarskem.

Zdráhala vstoupil mezi nejlepší střelce historie

Soupeř, který měl v hledišti díky malé vzdálenosti od svých hranic velkou podporu, sice rychle vedl o dvě branky, ale Češi ztrátu záhy dohnali. Mezi tyčemi opět zářil hrdina pondělního utkání brankář Galia a jeho tým šel po čtvrthodině poprvé v zápase díky Čípově trefě do vedení.

Ve 22. minutě chytil náhradní brankář Mrkva sedmičku, na druhé straně ze stejné situace nezaváhal Zdráhala a reprezentanti už měli tříbrankový náskok. Maďarský favorit se trápil a skoro deset minut neskóroval, Češi mezitím zvýšili na 15:10. Dvě minuty před pauzou dostal za faul rovnou červenou kartu Petrovský a Maďaři do pauzy snížili na 11:15.

Po přestávce ale dál pokračoval ve skvělé střelecké formě Zdráhala, jenž dvěma góly brzy upravil na 17:11. Maďarsko se ve 42. minutě po sérii čtyř branek dotáhlo na rozdíl dvou tref, ale spoluhráče pak opakovaně držel hlavně Zdráhala, který v druhé půli skóroval osmkrát.

Maďaři se pak v 54. minutě ještě jednou přiblížili na rozdíl dvou gólů, ale český celek, jemuž stačila k postupu i remíza, už větší drama nepřipustil. Závěr dohrál v exhibičním duchu a mohl slavit nečekaný úspěch.

Zdráhala se dostal na minimálně 14 gólů v jednom utkání Eura jako pátý hráč historie, rekordem je 19 branek. "I když jsem dal 14 gólů, neřeknu nic jiného než tým. V zádech mám 15 hráčů. Stojí za mnou a já za nimi," uvedl Zdráhala.

"Naše síla byla, že jsme vždy dokázali na sérii gólů odpovědět. Neumožnili jsme jim se dotáhnout až na jeden gól, kdy se to mohlo zlomit. Vždy jsme jim zasadili další políček," řekl lídr obrany Pavel Horák.

Mistrovství Evropy házenkářů ve Varaždínu:

Skupina D

Česko - Maďarsko 33:27 (15:11)

Sestava a branky Česka: Galia, Mrkva - Zdráhala 14/3, Hrstka 4/3, Číp a Horák po 4, Kašpárek a Stehlík po 3, Bečvář 1, Petrovský, Mubenzem, Kasal, Zeman, Landa, Kotrč, Sviták.

Nejvíce branek Maďarska: Lekai 9/2, Balogh 5/1. Rozhodčí: Pichon, Reveret (oba Fr.). Sedmimetrové hody: 6/6 - 4/3. Vyloučení: 4:1. ČK: 28. Petrovský (ČR).

Španělsko - Dánsko 22:25 (13:14)

1. Španělsko 3 2 0 1 81:65 4 2. Dánsko 3 2 0 1 84:75 4 3. ČR 3 2 0 1 76:86 4 4. Maďarsko 3 0 0 3 77:92 0

Skupina C:

Německo - Makedonie 25:25 (12:11), Černá Hora - Slovinsko 19:28 (13:14).