Házenkářky zůstaly i proti Norkám bez bodu. Teď musí porazit Německo

před 2 hodinami

České házenkářky na evropském šampionátu ve Francii nestačily na obhájkyně titulu z Norska a po prohře 17:31 zůstaly po dvou kolech bez bodu. Stále mají nicméně šanci postoupit díky tomu, že Rumunky dnes porazily Německo, nad nímž potřebuje český tým ve středu na závěr skupiny D v Brestu zvítězit.

Pokud by Češky Německo porazily, měly by oba týmy stejně bodů a rozhodl by vzájemný zápas. Němkám stačí k postupu remíza, protože dva body už mají za senzační výhru nad Norkami. Pokud by ale v dalším zápase prohrály Norky s Rumunskem, Češkám by ani výhra nad Německem nestačila.

Norské favoritky dnes otevřely skóre z rychlého protiútoku, Češky ale rychle srovnaly a zpočátku bylo skóre vyrovnané. Pak ale české hráčky neproměňovaly šance a soupeřky se dostaly do vedení. Po deseti minutách hry to bylo už 3:6. Úřadující šampionky postupně náskok navyšovaly a trenér Jan Bašný na hřiště poslal lavičku. Zahrála si Marčíková, Kordovská, Šetelíková nebo Zachová.

Opory týmu Luzumovou, Knedlíkovou nebo Jeřábkovou Bašný postupně stáhl z hřiště a šetřil je. Češky měly dál smůlu a často je zastavovala branková konstrukce nebo brankářka Lundeová, zatímco Norky skóre zvyšovaly. Několika zákroky se blýskla Satrapová, přesto manko narůstalo rozdílem třídy až na poločasových 10:20.

Na začátku druhé půle Satrapová opět zastavila pár šancí a dvakrát se prosadila Šetelíková, která odehrála spolu s Marčíkovou 50. utkání v reprezentačním dresu. Češky se dostávaly do šancí, které Norky často přerušovaly na hranici sedmimetrových hodů, obě rozhodčí ale ani jednu nezapískaly.

Potom nastalo hluché místo a ani jeden tým nedal branku. Satrapová tak za prvních 12 minut druhé půle dostala jen dva góly. Ve 13. minutě to změnila Auneová a prosadila se několikrát po sobě. Branek ale padalo podstatně méně než v prvním poločase.

V průběhu hry Bašný opět poslal na palubovku hráčky z lavičky, například Šustkovou nebo Konečnou. Čtyřmi brankami se za příležitost odvděčila Marčíková. Nic to ale nezměnilo na tom, že Norky vyhrály stejně jako v předchozích dvou letech více než desetibrankovým rozdílem.

ME hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, z každé postoupí tři do hlavní fáze turnaje.

ČR - Norsko 17:31 (10:20)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Knedlíková 2, Kovářová 2, Ryšánková 1, Mika, Kordovská, Luzumová 3, Konečná, Šustková, Adámková, Marčíková 4, Šetelíková 2, Zachová, Jeřábková, Malá 3.

Nejvíce branek Norska: Auneová a Lökeová po 6, Kristiansenová 5.

Rozhodčí: M. Bennaniová, S. Bennaniová (obě Švéd.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 2/3. Vyloučení: 1:2. ČK: Jacobsenová (Nor).