Házenkářky namísto zápasů s Ukrajinou absolvovaly kemp, svaz založil sbírku

Dva kvalifikační duely s Ukrajinou měly na přelomu února a března odehrát české házenkářky. Dle původního rozpisu kvalifikace byl v plánu první zápas na Ukrajině, poté došlo k přeložení obou utkání do České republiky. Nakonec se vzhledem k vážné aktuální situaci neuskuteční ani jediný duel v plánovém termínu, celé házenkářské hnutí se mezitím aktivovalo na pomoc Ukrajincům.

"Je nutné vyjádřit Ukrajině naši plnou podporu," říká trenér Jan Bašný, kterého doplnila také Kamila Kordovská: "Musím říct, že je těžké se v této době soustředit na házenou jako takovou. Víme, co se ve světě děje. Myslím, že jsme všechny rády, že jsme se mohly sejít na srazu a trochu se rozptýlit. Na druhou stranu čteme články a noviny, každý den vidíme, co se děje. Nejsme mimo realitu a bavíme se o tom."

Vedle modelových duelů proti dorostencům Zubří a HAOK si házenkářky zpestřily olomoucké soustředění také focením a natáčením speciálního promo spotu. Tři hráčky si tak pod dohledem kamer vyzkoušely herecké role.

"Užily jsme si to. Vybrána byla trojka, která nemá herectví úplně v krvi, ale byla to každopádně zajímavá nová zkušenost. Pro samotný štáb to muselo být náročné. Natáčeli jsme to skoro hodinu a půl a spousta se opravdu nepovedla na první dobrou," komentuje natáčení Charlotte Cholevová. Ateliérové focení pak absolvovaly bez výjimky všechny hráčky. "Osobně to extra neřeším a předem se připravuji asi tak, že se nechám od některé z holek učesat a trochu se namaluju," směje se Kordovská. "Docela mě to baví, je to vždycky fajn zpestření, ale dvakrát za sezonu mi to bohatě stačí."

Hlavní tématem však zůstávala pro celý tým válka na Ukrajině. "Jsem ráda, že svaz i celá házenkářská rodina může pomoci lidem na Ukrajině, přiložit ruku k dílu a společně jim pomoci zvládnout tuto těžkou zkoušku, do které se kvůli Rusku dostali. Věřím, že každá pomoc jim dodá ještě více síly a odvahy vše zvládnout," říká upřímně Veronika Mikulášková.

"Aktuální situace se dotýká i našich ukrajinských házenkářských přátel. Mnoho z nich nyní vede zcela jiný boj než ten na házenkářských palubovkách. V této vážné době jsme se obrátili na házenkářské hnutí, abychom společně přispěli na dobrou věc," říká tiskový mluvčí házenkářského svazu Kryštof Rossman.

Registrovaní házenkáři mohou pomoci úhradou jednorázového členského příspěvku ve výši 200 korun, pro ně i širokou sportovní veřejnost je k dispozici také transparentní účet, jehož bilanci si můžete prohlédnout ZDE. Všechny vybrané prostředky budou alokovány výhradně na humanitární účely, a to po dohodě s Velvyslanectvím Ukrajiny a státními institucemi.