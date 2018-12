Házenkářky Francie potvrdily nadvládu. Po výhře nad Ruskem ovládly domácí Euro

před 53 minutami

Házenkářky Francie vyhrály evropský šampionát na domácí půdě a navázaly na loňské prvenství z mistrovství světa.

Ve finále před vyprodanou halou v Paříži porazily Rusko 24:21 a oplatily mu prohru 19:22 z předloňského finále olympijských her v Riu de Janeiro. Francouzky získaly první zlato z mistrovství Evropy, dosud měly na kontě tři bronzy.

Francie se s Ruskem utkala na Euru hned v prvním zápase základní skupiny a v něm prohrála 23:26. Od té doby na domácím turnaji ztratila už jen bod za remízu a sborné dnes úvodní porážku oplatila.

Po loňském prvenství na světovém šampionátu Francouzky potvrdily aktuální nadvládu a z pomyslného evropského trůnu sesadily vládce posledních let Norsko, které překvapivě neprošlo do semifinále a skončilo až páté. Rusko ziskem stříbra vyrovnalo svůj nejlepší výsledek na mistrovství Evropy z roku 2006.

Francouzky vstoupily do finále lépe než do úvodního vzájemného souboje ve skupině a prakticky po celou dobu byly v těsném vedení. O poločase šly do kabin s náskokem 13:12 a v druhém dějství si udržovaly dvou až třígólové vedení.

Domácí tým nezlomilo ani vyloučení Allison Pineauové, kterou dánské rozhodčí ve 36. minutě udělily červenou kartu za úmyslný nástřel do hlavy ze sedmimetrového hodu.

"Byla to pravděpodobně nejneuvěřitelnější situace v mé kariéře, ale dodalo nám to energii a vztek. Od té doby se zvedla defenziva a skvěle jsme soupeřky ubránili," řekl francouzský trenér Olivier Krumbholz.

"Tenhle titul je možná o to cennější, že jsme na něj dosáhli doma. A zvlášť po tomhle momentu, který nás mohl srazit. Ale my jsme se psychicky nesložili," dodal šedesátiletý kouč.

Francouzkám se poměrně povedlo ubránit ruskou hvězdu Annu Vjachirevovou, která dala v semifinále Rumunkám 13 branek, ale dnes se prosadila jen sedmkrát a z toho pětkrát ze sedmičky. Zápas sledovalo 14.060 diváků, což je nejvyšší návštěva v historii Eura házenkářek.

Nizozemky v utkání o třetí místo zdolaly Rumunsko 24:20 a po předloňském stříbru získaly svou druhou medaili z ME. Favorizované hráčky ze země tulipánů rozhodly v Paříži o svém vítězství už v prvním poločase, který vyhrály o sedm branek 15:8.

Rumunkám stejně jako v semifinále scházela suverénně nejlepší hráčka Cristina Neaguová a přemožitelky českého týmu v základní skupině od začátku ztrácely. Krátce po poločase Nizozemky odskočily už do osmibrankového vedení. Soupeř pak i díky brankářce Deduové, která před přestávkou nahradila Dumanskou, opakovaně snížil na rozdíl tří tref. Ale to bylo z jeho strany vše.

Nizozemky třetím místem vyrovnaly svou bilanci z evropských a světových šampionátů. Na obou vrcholných akcích získaly při posledních dvou účastech postupně stříbro a bronz. Rumunky naopak nenavázaly na dosud jediný cenný kov z Eura, jímž je bronz z roku 2010.

Mistrovství Evropy házenkářek v Paříži:

Finále:

Francie - Rusko 24:21 (13:12)

Nejvíce branek: Lacrabereová 6/2, Nze Minková 4 - Vjachirevové 7/5, Dmitrijevová 5, Senová 3. Rozhodčí: Christiansenová, Hansenová (obě Dán.). Sedmimetrové hody: 7/4 - 5/5. Vyloučení: 2:3. ČK: 36. Pineauová (Fr.).

O 3. místo:

Nizozemsko - Rumunsko 24:20 (15:8)

Nejvíce branek: Polmanová 7, Grootová 5/1, Abbinghová 4 - Ardeanová-Eliseiová 6, Chiperová 3.

Konečné pořadí ME:

1. Francie, 2. Rusko, 3. Nizozemsko, 4. Rumunsko, 5. Norsko, 6. Švédsko, 7. Maďarsko, 8. Dánsko, 9. Černá Hora, 10. Německo, 11. Srbsko, 12. Španělsko, 13. Slovinsko, 14. Polsko, 15. ČR, 16. Chorvatsko.