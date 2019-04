Házenkáři po prohře s Bělorusy utrpěli první ztrátu v kvalifikaci

před 51 minutami

Čeští házenkáři překvapivě prohráli ve třetím utkání kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2020 doma s Běloruskem 30:31 a poprvé ve skupině ztratili body. Reprezentanti prakticky celý zápas v Plzni dotahovali, za nerozhodného stavu mohl národní tým v poslední minutě poslat do vedení Pavel Horák, ale střelu neproměnil a z protiútoku rozhodl soupeř.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše nenavázali na dvě podzimní vítězství nad Finskem a v Bosně a Hercegovině a ve třetím z šesti utkání čtyřčlenné skupiny si zkomplikovali boj o postup. Reprezentanti mají po polovině kvalifikace na kontě čtyři body stejně jako Bělorusko. Třetí Bosna získala dva body, ale má k dobru zápas ve Finsku, které je zatím na nule.

Na šampionátu v roce 2020 bude poprvé startovat 24 účastníků, díky čemuž se zvýšil počet postupujících z kvalifikace. Na mistrovství projdou první dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší týmy z třetích míst. V neděli čeká reprezentanty odveta v Bělorusku a kvalifikace vyvrcholí pátými a šestými zápasy v červnu. Český celek se zúčastnil pěti z posledních šesti evropských šampionátů. Vloni skončil senzačně šestý, čímž vyrovnal maximum v samostatné historii.

V úvodní čtvrthodině se oba týmy střídaly v jednobrankovém vedení. V 16. minutě přišly dva rychlé góly domácích a český celek odskočil na 11:9. Před poločasem se ale reprezentantům přestalo dařit v útoku a Bělorusové, kteří na posledních dvou evropských šampionátech skončili desátí, čtyřmi brankami po sobě skóre otočili.

I v úvodu druhého poločasu měl navrch východoevropský tým, v jehož kádru figuruje řada hráčů, kteří nastupují v Lize mistrů. Ve 34. minutě Bělorusové poprvé zvýšili na rozdíl čtyř gólů a česká lavička reagovala oddychovým časem.

Domácí celou druhou půli dotahovali a v 56. minutě se jim díky Hrstkovi podařilo srovnat na 28:28. Minutu před koncem za stavu 30:30 vybojoval český celek v obraně míč, ale Horák zakončil brejk ukvapenou střelou do brankáře. Z protiútoku pak rozhodl Gajdučenko z akce, která zaváněla prorážením. Srovnat ještě mohl Kašpárek, ale jeho střelu vytěsnil brankář.

"Měli jsme svůj plán, bohužel to nevyšlo. Ztratili jsme nějaké míče, dostali jsme góly do prázdné branky. Zklamání je velké, ale na druhou stranu kluci do toho dali všechno a soupeř byl dneska házenkářsky o jednu branku lepší," uvedl v tiskové zprávě kouč Kubeš.

"Prohráli jsme o gól, mrzí každý ztracený balon, každá střela, kterou jsme nezvládli. Zklamání je velké, minimálně bodu jsme byli hodně blízko," doplnila spojka Tomáš Babák, který byl s osmi góly nejlepší střelcem utkání.

Utkání skupiny 5 kvalifikace o postup na ME 2020 házenkářů v Plzni:

ČR - Bělorusko 30:31 (12:14)

Sestava a branky ČR: Galia 1, Mrkva - Hrstka 4, Bečvář 5, Horák 1, Kašpárek 1, Babák 8, Číp 3, Petrovský 4, Vančo, Zdráhala, Patzel, Solák, Užek, Mubenzem 3, Zeman.

Nejvíce branek Běloruska: Šylovič, Jurynok a Karalek po 5. Rozhodčí: Santos, Fonseca (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 2/2. Vyloučení: 4:7. ČK: 45. Zeman - 28. Bochan. Diváci: 1600.

