Oživení zašlé slávy za 70 milionů. Skoky se zvedají z mizérie, pomoci má unikát

České skoky na lyžích se v posledních letech snaží zvednout z mizérie, k níž přispělo i nevyhovující domácí zázemí pro závodníky. Dalším signálem, že se blýská na lepší časy, mělo být nedělní slavnostní zahájení rekonstrukce velkého můstku v Harrachově.

V areálu, který byl kdysi chloubou českého lyžování, se před několika lety podařilo obnovit provoz menších můstků K40, K70 a K90. A to zejména díky úsilí místního nadšence Josefa Slavíka.

Nyní je na řadě velký můstek, dosud označován jako K120. Nově má být přebudován na tzv. Giant Hill, s profilem odpovídajícím velikosti 162 metrů.

Rekonstrukce má vyjít na 70 milionů korun, na financování se budou podílet Národní sportovní agentura, Liberecký kraj a město Harrachov.

Můstek se značkou HS162 bude v Evropě unikátem, druhý podobný se právě staví ve Spojených státech. Na lyžařském svazu si proto slibují návrat elitních závodů do Harrachova.

"Kontinentální pohár bychom zde mohli vidět už v roce 2027. V těch následujících letech by to měl být Světový pohár, a co dál? Možná i mistrovství světa," zasnil se v neděli Vít Háček, předseda úseku skoku na lyžích českého lyžařského svazu.

První etapou obnovy byla rekonstrukce lanovky k můstku, jež byla dokončena letos v únoru.

V neděli slavnostně odstartovala druhá fáze, která zahrnuje pozemní práce, přípravu zasněžování, chlazení a pokládku kabelů. Hotová má být v prosinci roku 2026.

Následovat bude výstavba nájezdové stopy a zázemí pro sportovce.

Obnova mamutího můstku K180, který od roku 2014, kdy se do jeho bubnu propadla rolba, jen smutně chátrá, by měla navázat v budoucích letech. Ta si ovšem vyžádá investici v řádu stamilionů korun.

Světový pohár ve skocích nebo letech zavítal do Harrachova v minulosti celkem dvaadvacetkrát. Čtyřikrát se zde konalo mistrovství světa.

"Když jsem tady mohl závodit před domácím publikem a ti lidé nám fandili, to je něco, co mi v posledních letech dost chybí," řekl v neděli České televizi reprezentant Roman Koudelka.

"Pevně doufám, že se to všechno podaří a že si tady ještě zazávodím," dodal 36letý skokan, který byl v minulé sezoně jediným Čechem v seriálu Světového poháru a získal pouhé tři body.

Nedělní zahájení rekonstrukce mělo i svůj doprovodný program a pod můstky v Harrachově přišly desítky lidí. Pro zástupce skoků je to pozitivní signál.

"Potěšilo mě, kolik lidí se sešlo. Skoky mají stále silné místo v srdcích fanoušků i místní komunity," řekl sportovní ředitel českých skoků Filip Sakala.

"Jsem přesvědčen, že rekonstrukce harrachovského můstku představuje první důležitý krok na cestě, kterou nazýváme 'Zpátky na vrchol'. Chceme tím dát najevo, že se české skoky chtějí znovu stát pevnou součástí mezinárodní scény," podotkl.

Oba největší můstky v Harrachově nově ponesou jméno místního rodáka Pavla Ploce, dvojnásobného olympijského medailisty a vítěze deseti závodů Světového poháru.

"Jsem na to hrdý, ale to jméno není úplně nejdůležitější. Důležité je, aby ten areál správně fungoval. Věřím, že bude a že se do budoucna povede vychovat nějaké talenty," poznamenal Ploc.

