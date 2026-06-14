Hamilton vyhrál Velkou cenu Katalánska F1 a získal první triumf ve Ferrari

Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál Velkou cenu Katalánska vozů formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu.
Jednačtyřicetiletý Hamilton získal první vítězství od Velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil svou rekordní bilanci na 106 triumfů. Ve Ferrari, kam přestoupil v loňské sezoně, uspěl poprvé. Vylepšil druhá místa z předchozích závodů v Monaku a Kanadě.
Neuspěl lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který tři kola před koncem odstoupil z druhé příčky kvůli technickým potížím. Devatenáctiletý jezdec zůstal v čele šampionátu, jeho náskok před Hamiltonem se ale snížil na 41 bodů.
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