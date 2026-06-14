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Sport

Hamilton vyhrál Velkou cenu Katalánska F1 a získal první triumf ve Ferrari

ČTK

Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál Velkou cenu Katalánska vozů formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu.

APTOPIX Spain F1 GP Auto Racing
Ferrari driver Lewis Hamilton, right, of Britain celebrates on the podium next to countryman Mercedes driver George Russell, second place, after winning the Spain F1 Grand Prix race at the Barcelona Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, Spain, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Foto: CTK
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Jednačtyřicetiletý Hamilton získal první vítězství od Velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil svou rekordní bilanci na 106 triumfů. Ve Ferrari, kam přestoupil v loňské sezoně, uspěl poprvé. Vylepšil druhá místa z předchozích závodů v Monaku a Kanadě.

Neuspěl lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který tři kola před koncem odstoupil z druhé příčky kvůli technickým potížím. Devatenáctiletý jezdec zůstal v čele šampionátu, jeho náskok před Hamiltonem se ale snížil na 41 bodů.

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